Wat is Apple's Core ML?

Terwijl iedereen zich op de cloud stort voor machine learning, richt Apple zich op machine learning op apparaten. Met Core ML worden de prestaties daarvan verbeterd en het is energiezuiniger. Daarmee is machine learning meer dan alleen een dun laagje chroom op applicatiecode.

Of, zoals Andreessen Horowitz's Benedict Evans zegt: "Machine learning is een fundamentele technologie die je overal in zult terugzien." Apple's Core ML heeft zijn beperkingen, maar het wijst op een mainstream-toekomst voor machine learning.

AI voor iPhone 8

Machine learning is het trainen van algoritmes op grote datasets. Als je eenmaal een voorspellen model hebt ontwikkeld, moet je grote hoeveelheden data erop loslaten om hem de data te laten begrijpen en het model verder te kunnen verfijnen. Omdat er zoveel gegevens nodig zijn (en zoveel rekenkracht om ze te verwerken) is machine learning veelal een cloudproces geweest.

Met de komst van Core ML brengt Apple machine learning naar apparaten. Het gerucht gaat dat de smartphonemaker werkt aan een dedicated AI-chip voor de iPhone 8. Apple zou nog steeds het zwaarste werk aan de cloud uitbesteden, maar er zijn grote voordelen in het verplaatsen van machine learning-modellen naar de toestellen. Apple:

Core ML is geoptimaliseerd voor performance op apparaten, met minimaal geheugengebruik en energieverbruik. Door enkel op het toestel te draaien, garanderen we de privacy van gebruikersdata en blijft je app functioneel als er geen netwerkverbinding beschikbaar is.

Ontwikkelaar Matthijs Holleman noemt Core ML: "machine learning voor iedereen". Het proces wijst zich bijna vanzelf: "Je stopt het mlmodel in je project en Xcode genereert automatisch een wrapper voor Swift of Objective-C waarmee het erg makkelijk is om het model te gebruiken." De feedbackloop is verder snel. Zoals ontwikkelaar Said Ozcan zegt: "Het is fantastisch om de resultaten onmiddellijk te zien, zonder tijdinterval."

Beperkingen Core ML

Tot zover het goede nieuws. Zoals IDG-collega Serdar Yegulalp opmerkte is Core ML beperkt in zijn mogelijkheden. Hij merkt op dat er geen mogelijkheden zijn voor het hertrainen van het model of Federated Learning, waarbij data opnieuw wordt gebruikt om het model nauwkeuriger te maken. Dat zou je handmatig moeten implementeren, waarschijnlijk door gebruikers te vragen om data te delen om te gebruiken voor een toekomstige versie van de app.

Dat kan een vervelend minpunt zijn voor Apple-ontwikkelaars, vooral als je bedenkt dat Google zich juist op Federated Learning heeft gestort. Google-onderzoekers Brendan McMahan en Daniel Ramage schreven over Federated Learning: