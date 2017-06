Hoe Apple het bedrijfsleven verovert

Deze maand verschijnt iOS 11 als publieke bèta en dit najaar komt het uit voor mobiele apparaten van Apple. De nieuwe versie van het OS zet zwaarder in op productiviteit, heeft een intuïteivere UI en zorgt ervoor dat de iPad Pro daadwerkelijk de pc kan vervangen voor veel zakelijke toepassingen.

iPad blijft secundair toestel

De interessantste enterprisefeatures zitten, niet geheel verwonderlijk, in de iPad Pro. Dit apparaat was voor bepaald werk nuttig - bijvoorbeeld voor designers en mensen die veel tekst tikken - maar voldeed in veel gevallen niet als een ware vervanger van de pc.

De grootste uitdaging voor de iPad was altijd dat het in beginsel is uitgevonden als mobiel apparaat. Toen de tablet zeven jaar geleden verscheen, werd het apparaat veelal weggewuifd door critici als een grote iPhone. Daarnaast richtte Apple het apparaat op consumenten: mensen die content tot zich nemen, maar niet produceren.

Ondanks de pogingen van het bedrijf om iOS-apparaten geschikter te maken voor het bedrijfsleven - en daar is het op enkele gebieden redelijk in geslaagd - hebben de meeste gebruikers het idee dat een iPad geen pc (of Mac) is en daarom een secundair toestel blijft in plaats van het primaire apparaat om mee te werken.

Uniformiteit is beperkend

Daar zit een kern van waarheid in. iOS is een mobiel besturingssysteem, oorspronkelijk ontworpen voor een telefoon en in telefonie zijn heel andere bedrijfsbehoeftes. We maken geen 3D-modellen of schrijven lange teksten of presentaties op een telefoon, ook al heeft deze meer processorkracht en een groter scherm. Apple probeert verder de gebruikerservaring op alle iOS-apparaten hetzelfde te houden, of het nu 4 of bijna 13 inch is.

Dat is aardig gelukt, maar vooral die laatste factor heeft ervoor gezorgd dat gebruikers, en vooral zakelijke gebruikers, niet zo productief konden zijn op de iPad. Met iOS 11 verandert die uniforme gebruikerservaring en krijg je een capabelere, desktopachtige interface op de iPad, vergeleken met de iPhone. Apple heeft dit, voor zover we nu kunnen beoordelen, voor elkaar gekregen zonder de iPad-iPhone-dynamiek op te splitsen.

Meer als macOS

Het maken van een unieke iPad-ervaring heeft nog een neveneffect. Veel nieuwe interface-elementen van iOS 11 op de iPad hebben geleend van macOS. Drag and drop, het dock, de bestandenaspplicatie, het koppelen van apps om ertussen te schakelen - ze lijken allemaal erg op hun evenknieën op de desktop.

