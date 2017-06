Essential Phone illustreert wat er schort aan Android

Komt dit je bekend voor? Een Android-fabrikant maakt een spetterend nieuw vlaggenschip dat alles belooft wat gebruikers willen: snelheid, mooie vormgeving en prestaties. Deze keer gaat het om de Esstential phone van Android-vader Andy Rubin. Het is het nieuwste toestel dat vecht om jouw honderden euro's met de belofte van de compleetste Android-ervaring die er is.

Prachtig om te zien

Maar ondanks alle enthousiaste verhalen, fijne features en ronde lijnen, krijgt de Essential Phone te maken met dezelfde strijd van andere Android-toestellen: een besturingssysteem dat na een tijdje achterop is gelopen, een gimmicky ecosysteem dat zijn belofte niet waarmaakt en beperkte ondersteuning van providers. Oh, en er is geen hoofdtelefoonaansluiting.

Rubins nieuwe telefoon is dan wel een prachtige geavanceerde gadget, maar dreigt in dezelfde valkuil te lopen als menig gehypet Android-toestel. De Essential Phone moet iets heel anders zijn, maar Rubin zal er nog een zware dobber aan hebben om dat waar te maken.

De Essential Phone wordt gepresenteerd als een futuristisch prototype, maar eerlijk gezegd hebben we dezelfde gimmicks al eerder gezien, met variërende resultaten. Het magnetisch modulaire concept was een mislukking voor LG met de G5, maar Motorola heeft meer succes met de Moto Z. De dunne, asymmetrische bezel doet denken aan de Mi Mix (hoewel ik niet snap waarom er gekozen is voor die rare uitsparing om de camera). Zelfs het systeem met twee lenzen, dat volgens Essential 's werelds dunste is, is behoorlijk gewoontjes vandaag de dag.

IoT-gadget

Het interessantste is de Essentail Home, een domotica-aansturend apparaat met spraakherkenning dat koppelt aan je apparaten. Het IoT-apparaat ziet er in de renders prachtig uit en het apparaat verbindt automatisch met nieuwe apparaten. Het zal een speaker zijn die alle spraakassistenten ondersteunt: Apple's Siri, Google's Assistant en Amazons Alexa.

Op papier is er dus een interessant Essential-ecosysteem, maar in de praktijk hebben we alleen beloftes. Er is geen harde releasedatum voor de telefoon (hij zou nog deze maand moeten verschijnen) en er is nu slechts één module voor te bestellen. De Essential Home heeft geen prijs of verschijningsdatum, dus die release is nog verder weg.

Te mooi om waar te zijn?

Ik suggereer niet dat dit vaporware is, maar als Rubins naam er niet aan verbonden was, zou ik erg sceptisch zijn geweest. Met het toestel, de dure mod en de IoT-gadget die te mooi om waar te zijn lijkt, denk je al snel aan LeEco. Een nieuw ecosysteem opbouwen vanuit het niets is geen sinecure en mogelijk neemt ook Essential hier te veel hooi op zijn vork.

