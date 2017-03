Europa bouwt muur tegen roamingvluchtelingen

Zoals bekend vervallen de extra roamingkosten in de EU per 15 juni van dit jaar. Daardoor kan je binnen Europa tegen hetzelfde tarief bellen of internetten, ongeacht waar je bent en met wie je belt - zolang het maar binnen de EU is. BEREC, voluit de Body of European Regulators of Electronic Communication geheten, heeft nu extra richtlijnen gepubliceerd waaraan de operators zich moeten houden. Daarin zijn twee heikele kwesties extra en uitputtend genoemd: het voorkomen van roamingmigratie en het gebruik van Fair Use.

Operators zijn al sinds de eerste Europese plannen opdoken om een einde te maken aan de (lucratieve) roamingkosten binnen de EU al zwaar in onderhandeling gegaan om vooral roamingmigratie tegen te gaan. Die onderhandelingen hebben resultaat gehad, want met de vandaag gepubliceerde extra richtlijnen stelt BEREC daar paal en perk aan.

Maar wat is roamingmigratie?

De telco's in de diverse Europese landen bieden hun klanten allemaal een ander tarief, waardoor het afsluiten van een abonnement in een ander land voordeliger kan uitpakken dan wat de operators in Nederland aanbieden. Nu heeft het afsluiten van een abonnement in een ander land weinig zin: de extra kosten van roaming zou het gebruik ervan vele malen duurder maken dan het afsluiten van een abonnement met een provider op de Nederlandse markt. Maar door het wegvallen van die roamingkosten zou slim inkopen ineens erg lonend kunnen worden.

Om dat te voorkomen hanteert BEREC twee begrippenkaders: je woonlokatie en je duurzame relatie met een land.

Als je een abonnement afsluit met een provider moet die laatste zich ervan verzekeren dat jij woont in het land waar dat abonnement wordt aangeboden, of dat jij een duurzame relatie hebt met het land waar dat abonnement wordt afgesloten. Een Pool in Nederland moet dus bij KPN zijn adresgegevens opgeven of aantonen dat hij lange perioden in Nederland aan het werk is. Een Nederlandse pensionado die ervoor kiest langdurige perioden per jaar in Spanje te verblijven, en daar ook als bewoner staat geregistreerd, kan ervoor kiezen een abonnement bij Telefonica te nemen.

Datzelfde geldt dus voor studenten die een jaar in het buitenland (wel in de EU) verblijven, of expats uit Europese landen die werken in Nederland. Maar een maand vakantie in Kroatië maakt het dus niet mogelijk een abonnement te nemen bij Telekom Croatia.

Mocht tijdens een lopend contract blijken dat op enigerlei wijze misbruik is gemaakt van deze regeling, mogen providers vanaf dan direct weer roamingkosten in rekening brengen. Om misbruik vast te stellen, kunnen providers objectieve meetinstrumenten gebruiken, die bijvoorbeeld aantonen dat langdurige roaming is op een bepaalde sim-kaart in het buitenland.

Fair Use is een ingewikkelde berekening

Wat betreft Fair Use gelden de regels zoals die met de provider voor het gebruik in eigen land is afgesproken. In het geval van zogeheten "open databundels" ziet BEREC het gevaar van misbruik en geeft het providers de gelegenheid daarin maatregelen te nemen, door bijvoorbeeld limieten te stellen op datavolumes tijdens roaming. Bij die berekening mogen voicecalls en sms'sjes niet worden meegerekend.

BEREC hanteert een berekening, de data roaming allowance, uitgaande van 7,70 euro per GB, en die van kracht wordt als je afgesproken dataplan met je provider wordt overschreden terwijl je in het buitenland bent. Daarnaast moet nog rekening worden gehouden met combinatiepakketten (abonnement voor vast internet en telefoondiensten, subsidiëring van een toestel).

Dat kan duidelijker worden met een aantal voorbeelden.

Voorbeeld 1: Je hebt een data-abonnement van 10 euro per maand voor 2GB aan data. Dat komt neer op 5 euro per GB en wordt als een open databundel beschouwd omdat het lager is dan 7,70 euro per GB. In een roamingsituatie mag de klant volgens de berekening van BEREC minstens 2,6GB aan data gebruiken, waarna de afgesproken out-of-bundle tarieven gelden.

Voorbeeld 2: Een abonnement met ongelimiteerde voice en SMS, en met 7GB aan data. Volgens de berekeningen wordt de FUP-limiet gesteld op minstens 5,19GB, want 20 delen door 7,7 maal 2 maakt 5,19. Die maal 2 wordt gebruikt in berekeningen om het datagebruik los te weken van de ongelimiteerde voice-en sms-diensten.

Voorbeeld 3: Een combinatie-abonnement voor vast internet en mobiele telefoondiensten kost 40 euro. Naast ongelimiteerde voice en SMS heb je voor 10GB data per maand. Dan wordt door de provider gekeken naar een vergelijkbare losse mobiele dienst (bijvoorbeeld een SIM-only) met 10GB aan data voor 25 euro. De berekening van de roamingdatalimiet is dan (25/7,7)x2=6,49GB.

Het wordt nog een stukje gecompliceerder als je weet dat je halverwege de maand naar het buitenland gaat en nog maar 2GB van je 5GB datalimiet over hebt. Dan geldt dat na het opmaken van je overgebleven 2GB nog steeds de roaminglimiet van Fair Use geldt, dus je provider mag je niet extra kosten in rekening brengen voor het roamen, maar wel de afgesproken lokale regeling toepassen die hoort bij het overschrijden van je datalimiet.

Vanzelfsprekend zijn er nog allerlei mitsen en maren, uitzonderingen en toevoegingen, en kan de uitwerking per individueel geval nog afwijken. In het geval van prepaid-dataplannen wordt eveneens bovenstaande berekeningen gebruikt door BEREC, maar hebben het gebruik van voice en SMS natuurlijk een negatieve invloed op de berekening van het datalimiet in een FUP in combinatie met je tegoed. Het beste is deze zomer voordat je op vakantie gaat, contact te hebben met je provider om duidelijkheid te krijgen over je FUP.