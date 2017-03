Windows 10 aapt gefaalde MacOS-strategie na

Microsoft blijft Windows 10 maar verbouwen om meer op MacOS te lijken. De aankomende Creators Update pakt het beveiligingsmodel van MacOS-apps: een instelling om installaties enkel via de eigen Windows Store uit te kunnen voeren. (Andere Apple-imitaties zijn de MacOS- en iOS-achtige beheer-API's en door Apple's Handoff-functionaliteit te kopiëren.)

Er zijn twee doelen bij Microsofts nieuwe optie om app-bronnen te beperken en de ene is goed voor gebruikers, de andere niet:

Ervoor zorgen dat malware en andere onveilige software niet wordt geïnstalleerd door alleen goedgekeurde apps toe te staan.

Zorgen dat gebruikers (en daarmee ontwikkelaars) overstappen op de Universal Windows Platform-apps.

Maar voor beide doelen zal Microsoft waarschijnlijk de plank misslaan.

Malware is een groot issue in Windows en het kost gebruikers en bedrijven miljarden aan aanpak, antimalware-software, tijdverspilling en productiviteitsverlies. Het beperken van installaties is daarom een logische stap. Apple deed dit vijf jaar geleden met OS X Mountain Lion. Maar Apple had meer controle over apps en ontwikkelaars, wat Microsoft niet heeft.

Geverifieerde ontwikkelaars

Tot MacOS Sierra vorig jaar konden gebruikers (of bedrijven via policy's) ervoor kiezen om alle apps te installeren, enkel apps uit de Mac App Store of apps van zowel de Mac App Store als vertrouwde developers die waren geregistreerd bij Apple en digitaal getekend zodat ze geverifieerd kunnen worden. Sinds MacOS Sierra kunnen ongetekende apps niet zomaar worden geïnstalleerd, maar het is nog wel mogelijk als je admin bent om ze individueel goed te keuren.

In tegenstelling tot dat systeem, biedt Microsoft twee opties: alle apps of Windows Store-apps. Omdat er niet zoveel nuttige Windows Store-apps zijn - zelfs Microsofts eigen Office-apps zijn hier niet beschikbaar - kunnen gebruikers installaties eigenlijk niet beperken tot enkel de Windows Store. Hierdoor is de hele optie praktisch gezien nutteloos.

Microsoft heeft geen stok

Apple vereiste van Mac-ontwikkelaars dat ze de Xcode IDE gebruikten en het register voor developers gebruikten, zelfs als ze van een third-party IDE gebruik maakten. Daarmee kon Apple ontwikkelaars als vertrouwd aanmerken en kan het inmiddels ongetekende apps weigeren. De enige ongetekende Mac-apps zijn na vijf jaar antieke apps die op installatie-cd's rondzwerven en malware.

Microsoft heeft niet die controle. Het gebruik van Visual Studio is niet vereist - dat kan ook niet, want dan zouden ontwikkelaars die niet specifiek voor het Windows Universal Platform ontwerpen helemaal wegblijven - en ontwikkelaars hoeven zich ook niet te registreren bij Microsoft, waardoor het beveiligingsmodel met getekende third-party apps niet mogelijk is.

Hierna: Nog veel lastiger is dat de Mac App Store niet het commerciële succes was als zijn equivalent voor de iPhone. Microsoft onderneemt toch dezelfde poging voor zijn UWP-apps.