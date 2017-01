Hoe de iPhone in 10 jaar IT drastisch veranderde

In slechts een decennium is zakelijk IT-beheer sterk veranderd en dat is grotendeels te danken aan de komst van één apparaat deze week tien jaar geleden: de iPhone. Niet alleen de hardware, ook de opkomst van mobiele applicaties en uitwisseling van apps via een centrale repository hebben grote gevolgen gehad voor systeembeheer.

BlackBerry's en Nokia's

Smartphones bestonden al voor de iPhone, maar net als de PDA bleef dat een redelijk niche-product, vooral ingezet door bedrijven. Consumenten bleven bij dumbphones en featurephones, early adopters gebruikten BlackBerry's en Nokia's, die inprikten op e-mailservers en andere diensten die we nu normaal vinden om altijd bij ons te hebben.

Op 9 januari 2007 introduceerde Steve Jobs de iPhone, een apparaat dat de mobiele revolutie naar consumenten bracht en daardoor naar IT-afdelingen.

Het succes van de iPhone (en een paar jaar later Android-toestellen) juist op consumentengebied bood een uitdaging voor IT. In de dagen van PDA's en BlackBerry's beheerden we de hardware en software centraal en waren de apparaten vaak eigendom van de organisatie. Toen mensen zelf dezelfde features bij zich hielden, groeide de vraag om zakelijke ondersteuning.

BYOD onvermijdelijk

Dat niet alleen, gebruikers prikten sowieso in op intern wifi en er ontstond een spanningsveld waarbij aan het ene eind van het spectrum BYOD werd omarmd door bedrijven en aan de andere kant organisaties die krampachtig MAC-adressen filterden en andere methodes gebruikten om smartphones te weren van het eigen netwerk.

Maar het succes van de iPhone betekende dat dit laatste een strijd was die IT-organisaties gedoemd waren te verliezen. IT moet immers mogelijk maken en ontevreden werknemers, betekent ontevreden bestuur en dat betekent dat beleid gaat veranderen - of we nu willen of niet. Met de enorme groei van smartphones en andere form-factors als tablets vanaf ongeveer 2010, was BYOD voor de meeste organisaties onvermijdelijk.

Security rechttoe rechtaan

"Ik denk dat de iPhone een van de technologieën is met de grootste impact op de IT-wereld sinds de komst van het computertijdperk", zegt Alex Tosheff, CISO bij VMware. In het begin waren die volgens hem veel meer werk dan BlackBerry's, deels omdat de iPhone en andere smartphones heel andere functionaliteiten en beheeropties hadden.

"Security was behoorlijk rechttoe rechtaan met de BlackBerry's, maar de apparaten waren beperkter in wat ze konden doen en de gebruikerservaring was niet fantastisch", meent de CISO van VMware.

Door de populariteit van de iPhone brachten werknemers hun smartphone zelf mee naar het bedrijf en dat ging ten koste van BlackBerry.

"Apple is van oudsher niet echt een zakelijke speler", vertelt Tosheff. "BlackBerry ondersteunde direct de Exchange-server." BlackBerry Enterprise Server zorgde ervoor dat IT-organisaties de apparaten en waartoe die in staat waren fijnmazig in de hand hadden. Met de komst van de iPhone brak ook het tijdperk van MDM-tooling aan en werden BES en BlackBerry in organisaties bedreigd.

Revolutie voor IT

De iPhone betekende verschillende dingen voor verschillende mensen: een revolutie in mobiele computing, een stap terug in vrije keuze, een design-icoon, een catastrofale dreun voor ons vermogen aandacht vast te houden - zoveel mensen, zoveel meningen. Maar voor mensen buiten het IT-veld is het soms niet zo helder op wat voor schaal de mobiele revolutie de wereld heeft veranderd.

Hierna: Hoe de iPhone in een paar jaar veranderde en IT werd gedwongen mee te veranderen.