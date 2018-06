Hoe zit het met de toekomt van Fuchsia en Android?

Als je het Android-nieuws een beetje volgt, is de kans redelijk groot dat je al eens iets over Google's besturingssysteemproject Fuchsia hebt gehoord. De kans is ook redelijk groot dat je eigenlijk geen idee hebt wat dit besturingssysteem is en wat de bedoeling ervan is. Laat me je geruststellen: dat is normaal.

Voor de oningewijden, Fuchsia is een Google-project dat nog in een vroege experimentele fase zit. Er wordt aan gewerkt sinds tenminste sinds 2016, toen Android Police erover schreef. Fuchsia is open source, wat betekent dat iedereen de broncode kan inzien of een werkende versie kan bouwen. Het project is te vinden op GitHub en een webdemo vind je op deze pagina. Wees gewaarschuwd: onder de motorkap gebeuren interessante dingen, maar de front-end heeft momenteel niet veel om het lijf.

Google omschrijft Fuchsia als een nieuw besturingssysteem ontworpen voor "moderne telefoons en moderne pc's met snelle processors, non-triviale hoeveelheid RAM en willekeurige randapparatuur dat open-ended communicatie uitvoert". Aha. Behalve deze levendige en heldere omschrijving, weten we eigenlijk niet waar dit precies voor wordt ontworpen. Maar je kunt hints destilleren uit wat de software anders doet dan andere OS'en.

De meest voorkomende en voor de hand liggende conclusie is dat Google een uniform besturingssysteem wil ontwikkelen ter vervanging van de tweedeling tussen Chrome OS en Android. Het OS is dan van toepassing op telefoons, laptops en andere apparaten en vormt een futreproof framework om eventuele nieuwe apparaat categorieën beter te kunnen beheren. In tegenstelling tot zijn andere twee besturingssystemen, bouwt Google bovenop een eigen ontwikkelde kernel. Dat zou in theorie leiden tot gestroomlijnde systeemupgrades - iets waar Android mee worstelt.

Is dat ook een juiste conclusie? Misschien. En met Google is alles mogelijk, het bedrijf heeft wel vaker vriend en vijand verrast met een stevige draai of heel onverwachte zet. Buiten Google zelf weet in ieder geval niemand zeker wat het plan achter Fuchsia is of wat de strategie van het bedrijf eigenlijk is voor het besturingssysteem.

Maar gezien wat we hebben gezien op Google's ontwikkelaarscongres I/O vorige maand en enkele andere ontwikkelingen, denk ik dat het verkeerd is om aan te nemen dat Fuchsia bedoeld is om Android en Chrome OS te vervangen. In dit artikel licht ik dat op enkele punten verder toe en uit dat totaal is te zien waarom het vervangen van huidige OS'en niet het plan zal zijn van Google.