Google ziet toekomst van Inbox rooskleurig in

Google maakt enkele fijne apps en diensten, maar trekt soms opeens de stekker eruit als we er nog niet klaar voor zijn, met als bekendste voorbeeld wellicht Google Reader. Veel gebruikers zijn bevreesd dat Inbox dit lot ook beschoren is. Inbox is de radicaal andere interface voor Gmail, met automatisch gegroepeerde e-mails die Google drie jaar geleden als aparte app introduceerde.

Gmail neemt features over

Een van de redenen die de oorzaak is van die vrees is het herontwerp van Gmail, wat enkele Inbox-features adopteert, zoals het sluimeren van berichten, zodat je later wordt herinnerd aan de melding. Nog een feature van Inbox is Smart Reply - de snelle reacties gebaseerd op jouw communicatie, die overigens nog altijd niet beschikbaar is in het Nederlands.

Nog een reden is dat er niet veel meer te melden is over Inbox de laatste tijd en de ontwikkeling ervan lijkt te zijn afgenomen. Er zijn geen recente aankondigingen en - zoals m'n Twitter-tijdlijn me regelmatig helpt herinneren - is er nog steeds geen notch-ondersteuning voor de Inbox-app voor de iPhone, terwijl vele andere Google-apps die iPhone X-ondersteuning wel hebben ontvangen.

y'all google's smartwatch app used by 3 people got updated for the iPhone X before Inbox — dan seifert (@dcseifert)22 March 2018

Bij elkaar genomen zijn het indicaties dat de zorg over de toekomst van Inbox wellicht niet geheel onterecht is - vooral niet na de aankondiging van vorige week dat chat-applicatie Allo slechts anderhalf jaar na zijn debuut richting levensbeëindigende status gaat. Sowieso was Allo een raar idee, want het was een terugkeer naar het eerder geschrapte Gtalk met onder meer sms-integratie. Gtalk werd vervangen door Hangouts die dat niet had en Allo moest dat bruusk geopende gat weer opvullen.

Einde is niet nabij

Maar Google zelf zegt dat er niets aan de hand is. "Er zijn geen veranderingen voor Inbox van Gmail met de aankondiging van Gmail", zegt een woordvoerder van Google tegen me. "Het blijft een geweldig product voor gebruikers met specifieke workflows en we testen hier innovatieve features voor e-mail."

Dat betekent niet dat Inbox gevrijwaard is van Google's begraafplaats (is er iets in dit leven dat dat eigenlijk wel is?), maar geeft een duidelijk beeld van hoe het momenteel staat met de dienst. En dat houdt in dat we weer rustig mogen ademen, tenminste voor het moment.





Hierna: Er wordt nog ontwikkeld aan Inbox en de app biedt functionaliteit die niet bestaat in Gmail.