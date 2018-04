9 brandende vragen over mobiele technologie in 2018

De wereld van mobiele besturingssystemen is over het algemeen redelijk stabiel en begrijpelijk, maar soms krijgen we te maken met rare schommelingen waar iedereen even verbaasd over is. Denk aan ontwikkelingen als Pixelbooks met Windows, Fuchsia OS, het probleem dat ZTE Android-toestellen niet kan bijwerken wegens een handelsembargo, en meer. Hier zijn een paar van die vragen die momenteel rondzweven en de antwoorden erop.

1. Draaien Pixelbooks straks Windows?

De vraag of Google's high-end Chromebook Pixelbook straks kan dualbooten naar Windows komt omdat er enkele code-comments zijn opgemerkt in Chromium Gerrit, de software waar Chrome-ontwikkelaars mee samenwerken en die integreert met Git. Een van die comments is "Message string for AltOS picker screen" met opties "Chrome OS" en "Alt OS".

Wat de vraag oproept: welk alternatief OS? Het magere bewijs dat het om Windows zou kunnen gaan is een verwijzing in dezelfde commit naar een Google-document "go/vboot-windows". Maar het zou niet logisch zijn om Windows te draaien op een Pixelbook. De hardware van Google bestaat specifiek om Chrome OS te etaleren en Google-diensten uit te baten.

Het zou logischer zijn als het alternatieve besturingssysteem Fuchsia OS is (meer over Fuchsia hierna). Het is ook mogelijk dat de optie een manier is van Google om onderwijsinstellingen en bedrijven de mogelijkheid te geven om Chromebooks te booten naar een OS naar keuze om mensen een extra stimulans te geven om Chrome OS een kans te geven.

Een aantal experimentele alternatieve OS-projecten zijn actief in de Linux-community, waaronder GalliumOS, het op Xubuntu-gebaseerde besturingssysteem dat specifiek is ontworpen voor Chrome OS-apparaten. Maar GalliumOS zelf heeft een script om dualboot Chrome OS / GalliumOS mogelijk te maken. Kortom, Windows op Pixelbooks: het zou kunnen, maar is niet waarschijnlijk.

2. Gaat Google Chrome en/of Android vervangen met Fuchsia?

Fuchsia is het nieuwe RTOS waar Google aan werkt, zoals je in dit artikel kunt lezen. In plaats van op een Linux-kernel, draait het nieuwe OS op een kernel van Google zelf in het Zircon-platform (kernel en enkele services). Er is al een heel vroege bèta die voor de Pixelbook is bedoeld.

Het besturingssysteem is opvallend incompleet, maar je kunt de vorm ook alvast in een demo in de browser bekijken. Het lijkt zoals je ziet erg op een OS voor een smartphone met de features en Material Design-look die we kennen van Android. Nou is het OS niet bedoeld als Android-vervanger en richt zich meer op IoT, maar het zou een paar van Android's irritantste problemen oplossen. De eigen kernel zou constant bijgewerkt kunnen worden vanuit Google in plaats van fabrikanten af te wachten.

Maar het zou zelfs een vervanger kunnen zijn voor alle platforms van Google, inclusief Chrome OS. Een feature genaamd Ledger synchroniseert alle Fuchsia-apparaten van een enkele gebruiker, zodat telefoons, tablets en laptops dezelfde apps, documenten en data hebben en met elkaar gesynchroniseerd blijven.

Maar dat is allemaal speculatie. Gezien de focus op low-level programmeertalen en slanke RTOS-operaties lijkt Fuchsia vooral bedoeld voor embedded en andere IoT-toepassingen. We weten niet precies wat de langetermijnstrategie is van Google met Fuchsia.