Zijn Chromebooks geschikt voor werk?

"Chromebooks zijn prima voor scholen en ander simpel gedoe, maar je kunt ze toch niet daadwerkelijk gebruiken voor je werk?" Als iemand die al jaren over het Chrome OS-platform schrijft, heb ik deze vraag heel vaak gehoord. Er is sinds het begin veel veranderd en ik vind Chromebooks niet voor iedere toepassing even geschikt. Laat ik deze vraag even genuanceerd proberen te beantwoorden met het oog op de huidige status van de ontwikkeling van het platform.

Android-apps veranderen gebruik

Ik gebruik Chromebooks al jaren. Tijdens kantooruren gebruik ik meestal een pc met Windows, maar voor al het andere werk dat ik niet op mijn telefoon kan uitvoeren, gebruik ik een Chromebook. Denk dan aan de administratie in het weekend, e-mailen buiten kantoortijd, lichte werkzaamheden op locatie, enzovoorts. Op reis gebruik ik ook regelmatig een Chromebook om mijn werk te doen, maar er is de laatste jaren veel veranderd.

Een van de veranderingen is de ruime beschikbaarheid van Android-applicaties. Ik gebruik de laatste jaren de Chromebook Pixel het meest en dat apparaat is geen convertible en net oud genoeg dat het géén upgrade naar Play Store-ondersteuning kreeg eerder dit jaar. Tijdens een recente reis besloot ik een nieuwere Chromebook mee te nemen als mijn enige computer. Geen andere laptops, geen tablets - alleen de Chromebook.

Nieuwe tests

Ik wilde een betere indruk krijgen van de huidige features en nam daarom een Asus Chromebook Flip C302CA mee - een apparaat aan de hoge kant van de middenklassers. De convertible met 360 graden-scharnier kost 589 euro en kun je in verschillende modi gebruiken, van laptop tot een tablet-achtig apparaat.

En weet je, ik heb de hele week niet één keer mijn standaard-pc gemist. Ik was op een paar manieren zelfs beter af dan met de Windows-laptop die ik normaal zou gebruiken. Dat heeft veel te maken met het werk dat ik doe: ik schrijf stukken en gebruik daarvoor Documenten, Drive en Keep. Ik hanteer een webgebaseerd CMS, en communiceer via Slack of Gmail.

Office-ondersteuning

Dus zoals de meeste mensen is de overstap van een traditioneel desktopsysteem naar een cloudgebaseerd OS praktisch gezien geen grote verandering. Er was in het verleden voor mij altijd één uitzondering, en dat was dat redacteuren me van feedback voorzien via de functie Wijzigingen Bijhouden van Microsofts Office en de versie van Google Documenten werkt niet naadloos samen, vooral niet als de redactie feedback terugverwacht in Microsofts formaat.

Maar dat is nu geen issue meer, dankzij de ondersteuning van Android-apps. Ik kon de app OfficeSuite Pro gebruiken om Word-documenten in hun eigen formaat te open, zonder conversie, en de functie Wijzigingen Bijhouden hanteren, zoals de andere leden van de redactie. (Ik had dat ook kunnen doen met de Android-versie van Microsoft Word die, in tegenstelling tot de webgebaseerde versie, alle features heeft. Maar voor mijn beperkte eisen heb ik geen doorlopend abonnement nodig.)

Lees ook: 25 essentiële Android-apps voor je Chromebook

De andere uitzondering gaat om beeldbewerking en dat is tegenwoordig nog steeds een minpunt. Android heeft een heleboel apps om foto's te bewerken, maar ze zijn geen alternatief voor applicaties van het kaliber Photoshop voor het echte grafische werk. Web-apps al Pixlr voldoen aan een paar eisen om me uit de brand te helpen in een noodgeval, maar zijn minder nuttig dan Photoshop, dat ik gebruik in mijn normale workflow.