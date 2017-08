Android O gaat de mist in met meldingen

Een van mijn steeds terugkerende thema's de laatste jaren is het vergroten van persoonlijke productiviteit met allerlei kleine stappen en tweaks van (mobiele) technologie die routinewerk versnellen in plaats van dat nieuwe features meer tijd van ons vragen. We zijn immers de hele dag bezig met technologie en soms is dat juist nadelig voor hoe we onze tijd besteden en verbetert het ons leven niet.

Om die reden prijs ik Android al jaren om de manier waarop het productiviteit verhoogt. Android liep voorop met notificaties en realtime widgets die ervoor zorgden dat je in één oogopslag de informatie kreeg waar je bij andere mobiele apparaten enkele handelingen moet verrichten.

Stap in verkeerde richting

Maar zelfs Android is in de standaarduitrusting niet geoptimaliseerd voor productiviteit. De meeste manieren om het nut van smartphone te vergroten draait om het verminderen van de ruis. Daar heeft Google over nagedacht bij Android O, maar ik heb de indruk dat een nieuwe feature om precies die ruis te verminderen leidt tot meer handelingen en daarmee juist de afleidingen die we willen inperken vergroot.

Android O wordt momenteel afgerond en binnenkort uitgeleverd aan fabrikanten van mobiele telefoons. Ik heb de afgelopen weken met de nieuwe versie gespeeld en na een tijdje ben ik gaan twijfelen aan het nut van de 'notification dots' die nu zijn toegevoegd. Die lijken me een stap in de verkeerde richting.

Extra app-meldingen

De nieuwe notification dots zijn een uitbreiding aan het meldingensysteem van Android. Je krijgt daarmee een stip te zien rechtsboven in een app-pictogram als er een notificatie is. Die stip is redundant als je dezelfde melding boven in de balk ziet staan en is daarom sneller dan een afleidende stip die ervoor zorgt dat je onnodige handelingen verricht.

Met de stip kun je langer drukken op het pictogram van de app om de melding te zien en erop te klikken om hem te openen of te vegen om hem af te wijzen. Met andere woorden, precies hetzelfde wat je kunt doen met reguliere meldingen die je vlak daarboven op het scherm ziet staan. De bedoeling van de stip is natuurlijk dat je individuele apps opent.

Regressieve duplicatie

Nu ik de laatste maanden de verschillende elementen van Android O heb leren kennen, krijg ik de indruk dat dit nieuwe pluspunt juist een minpunt is voor de gebruikerservaring en het optimaliseren van de interface.

Het lijkt een rudimentaire methode voor meldingen die bestaat in een betere versie: het gestroomlijnde centrale meldingenvenster waar het Android-systeem groot mee is geworden. De nieuwe manier lijkt daarom niet op een onderscheidende toevoeging van het platform, maar op een bizar stukje regressieve duplicatie.

De notificatie dat er bijvoorbeeld app-updates van de Play Store krijg je nu dubbel: linksboven in de balk en op het pictogram van de Play Store zelf.