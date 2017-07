Smartphonemakers storten zich massaal op AR-hardware

Augmented reality is gimmicky, overbodig en vooral voor games, horen we vaak. Maar er is een grote verandering op komst in de manier waarop we produceren, communiceren, vervoeren, analytics uitvoeren, scholen, marketen, enzovoorts. De telefoons die we nu hebben zijn hier niet geschikt voor, maar die van morgen wel.

Tussenstadium met smartphone

Zelfs vergaderingen veranderen. Met AR-technologie overal om ons heen, heb je meerdere AR-apparaten in dezelfde ruimte. Iedere deelnemer van een gesprek kan dezelfde 3D-projectie zien in de ruimte boven de tafel, bijvoorbeeld hetzelfde virtuele prototype of dezelfde spreker. In plaats van een PowerPoint-presentatie, zien we straks een 3D-projectie in de ruimte die ook gezien wordt door deelnemers op andere locaties.

De ultieme en het uiteindelijke platform is een AR-bril, maar voor we het zo breed hebben omarmd, zijn smartphones en tablets de logische tussenvorm om het mainstream te maken. Fabrikanten richten zich op deze hardware, omdat vrijwel iedereen er eentje heeft en het alle ingrediënten heeft die nodig zijn voor AR: netwerkverbinding, scherm, camera, processor, bewegingssensoren en software om applicaties te draaien.

Unique Selling Point

Wat misschien verrassend zal zijn voor sommige partijen is dat de specifieke AR-mogelijkheden van het ene apparaat boven het andere doorslaggevend gaat worden voor mensen om een smartphone van het ene merk te komen. Je kunt er de donder op zeggen dat smartphonemakers zich zullen richten op AR-hardwarefeatures om klanten te behouden.

Sterker nog, dat gebeurt al. Je hoort in de sector veel buzz over AI en diens smartphonemogelijkheden en daarom wil ik daar wat dieper op ingaan in dit artikel. Dit zijn de verhalen die nu spelen:

De iPhone-laser

Vorige week was er het nieuws van Fast Company dat de iPhone 8 van Apple, of een toekomstiger model, een 3D-lasercomponent zou bevatten. Het doel daarvan is om afstanden nauwkeurig te meten, niet alleen voor snellere autofocus, maar ook om virtuele objecten beter te kunnen plaatsen in de fysieke ruimte, zodat gebruikers nauwkeuriger met de objecten kunnen omgaan.

En het nut van de smartphone wordt groter, met snellere afstandsmetingen in de bouw, thuis en in fabrieksomgevingen. Het nieuwe systeem zou nauwkeuriger meten voor ARKit-virtuele objecten, waarvan het meetsysteem nu al behoorlijk nauwkeurig is: