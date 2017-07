3 internetrechten die op sterven na dood zijn

De gewraakte aftapwet is niet de enige maatregel die internet zoals we het kennen bedreigt.

Een open en toegankelijk internet heeft zo zijn nadelen, maar we gaan een onwenselijk "andere uiterste" tegemoet: een strikt afgebakende omgeving die wordt gestuurd door grote bedrijven, providers en overheden. Deze week zagen we maar liefst drie voorbeelden achter elkaar die deze ontwikkeling illustreren, te beginnen met de 'aftapwet'.

1. Ooit waren we vrij van overheidsgluurders

Een belangrijk moment nét voor het zomerreces van de Eerste Kamer dat deze week is begonnen: een omstreden wetsvoorstel van de Tweede Kamer over het aftappen van telecommunicatie is door de Senaat goedgekeurd. De nieuwe maatregelen gaan in op 1 januari 2018 en vanaf die dag is de 'aftapwet' officieel realiteit. Met de nieuwe bevoegdheden kunnen overheidsdiensten veel vrijer internetverkeer doorzoeken.

Grote hooiberg

De nieuwe Wiv gaat in feite niet over het aftappen van verdachten, maar het stelselmatig opslokken van gegevens van veel gebruikers in één keer. Het idee is dat als een crimineel zich voorzichtig gedraagt online, zijn of haar vrienden en kennissen dat wellicht niet doen en je zo dus informatie over je doelwit via anderen kunt vergaren. Dat is die oude NSA-argumentatie: als je wilt zoeken naar een speld, heb je wel een hooiberg nodig.

Dat het gaat om wel een heleboel gebruikers in één klap, bleek uit het voorbeeld dat de NOS vorig jaar opduikelde: om een verdachte of groep verdachten te bereiken, moet een opsporingsdienst het verkeer met een bepaalde dienst vanuit een hele stad kunnen oplepelen. Dat ging in dat geval om de communicatie van honderdduizenden Nederlanders tegelijk.

Bruusk doorgedrukt

Ook hebben diensten nu bevoegdheden om kwetsbaarheden te gebruiken om in te breken op systemen en dat is er vrij bruusk doorgedrukt door de Kamer. Zelfs een D66-amendement (PDF) om een uitzondering te maken voor medische apparaten als pacemakers sneuvelde.

Het Nederlandse sleepnet, waarover we een paar jaar geleden nog moord en brand schreeuwden toen het naar buiten kwam dat Amerikanen ongericht tapten, is daarmee een feit. Twaalf organisaties, waaronder Bits of Freedom, Privacy First en de NvJ, zijn een wanhoopsoffensief gestart en stappen naar de rechter als laatste poging het sleepnet te voorkomen.