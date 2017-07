Oude interfaces fnuikend voor nieuwe tech

De pc-interface die je op dit moment gebruikt stamt uit de tijd van kabinet Den Uyl. Er zijn in de decennia daarop superieure UI-alternatieven gekomen voor huidige pc-interfaces, maar stuk voor stuk lukt het ze niet om mainstream te worden en vinden ze alleen maar een niche. Zonde, want dit betekent productiviteitsverlies.

Het probleem van Nieuw

Nieuwe technologieën transformeren bedrijven en organisaties die kundig reageren. Die organisaties boeken grote winsten ten opzichte van achterblijvers. Grote verschuivingen als virtuele assistenten, spraakbediening en augmented reality zijn van toekomstmuziek hier-en-nu-tech geworden. Ik denk dat deze technologieën fundamentelere verschuivingen brengen dan de meeste mensen verwachten en niet in de laatste plaats gaat dat om nieuwe interfaces.

Er is echter één groot probleem: mensen houden niet van nieuwe interfaces, ook al zijn ze beter. We houden vast aan oude, inefficiënte systemen die we kennen. Dat is geen theoretisch probleem. Het bedrijfsleven is op wereldschaal enorme hoeveelheden productie kwijtgeraakt omdat we niet in staat zijn om de beste interfaces te gebruiken.

Inefficiënte toetsenborden

Laten we beginnen met het toetsenbord. Experts vinden de QWERTY-lay-out inefficiënt, traag en problematisch. (Hetzelfde geldt voor alternatieven als AZERTY, wat door onze zuiderburen meer wordt gebruikt, QWERTZ van de Duitsers en QZERTY in Italië.) De toetensbordindeling stamt uit 1860 en is ontwikkeld om issues van typemachines op te lossen die we vandaag de dag met computers niet eens meer hebben.

QWERTY is desondanks gebleven, ook al is Dvorak simpeler en Colemak bewezen sneller. Deze en andere QWERTY-alternatieven kunnen vermoeidheid en fouten verkleinen, en productiviteit verhogen. Sterker nog, er zijn veel superieure alternatieven verschenen op de toetensbordlay-out die we allemaal kennen, maar ze zijn niet aangeslagen omdat oude gewoontes nauwelijks af te leren zijn.

Archaïsche interfaces

Een nog extremer voorbeeld is de WIMP-UI. WIMP staat voor Windows, Icons, Menus, Pointers en het is ooit ontwikkeld door Xerox PARC, populair geworden door het gebruik ervan op Apple's Macintosh en mainstream gegaan met Microsofts Windows. De eerste computer met WIMP-UI, de Xerox Alto, verscheen in 1973. Bijna 45 jaar later zitten we er nog steeds mee.

De redenen dat WIMP zo lang gemeengoed is gebleven zijn complex. Deels is het omdat de krachtigste machines, en de manier waarop we ze gebruiken, prima geschikt zijn voor WIMP's analogie met een bureau en toebehoren. En deels omdat, net als met een traditionele toetsenbordindeling, het moeilijk is om iets los te laten.

Mobiel versus pc

Op dit moment hebben we in de mainstream twee omarmde gebruikersinterfaces: WIMP en diens varianten (bijvoorbeeld waar de muis is vervangen door een touchpad) en MPG, wat staat voor Multi-touch, Physics, Gestures. WIMP zien we als 'echt' computerwerk en MPG als een aanpak voor mobiel.

We laten prachtige kansen liggen als we niet radicaal knopen doorhakken de komende tijd.