Windows 7 gaat Windows XP achterna

In juni behield Windows 7 zijn meerderheid: meer dan de helft van alle Windows-pc's draait Windows 7. Dit ingegraven besturingssysteem gaat lastig los te wrikken zijn uit zakelijke omgeving. Het pensioen is dichterbij dan het lijkt: over twee en en half jaar is het 14 januari 2020 en vervalt de ondersteuning.

In jaar tijd nauwelijks beweging

Het gebruikersaandeel van Windows 7 is momenteel 49 procent en 53,6 procent van alle Windows-computers. Het verschil tussen die cijfers is dat 49 procent van álle pc-systemen wereldwijd is, dus ook niet-Windows-machines (Windows heeft een totaal aandeel van 91,5 procent).

Het huidige aandeel is opvallend, omdat het in een jaar tijd nauwelijks is veranderd. Dat is niet zo voor Windows 8 en 8.1, die 2,7 procentpunten kleiner zijn geworden in de voorgaande twaalf maanden, met een gebruikersaandeel van 7,8 procent. In dezelfde periode pakte Windows 10 er 8 punten bij, met een gebruikersaandeel van 26,8 procent en een installatiebasis van 32,8 procent in de groep Windows-gebruikers.

XP-gebruik daalde sneller

Microsofts klanten, inclusief een deel van de bedrijfsgebruikers, zullen moeite hebben om de deadline van 2020 te halen als de schattingen van Net Applications kloppen. Een veeg teken is dat de afname van Windows 7 achterloopt op de afname van Windows XP toen dat OS nog 30 maanden voor de boeg had.

Op dat moment zat XP binnen de groep Windows-gebruikers namelijk op 52,3 procent, meer dan een punt lager dan Windows 7 afgelopen juni. De migratie van XP sloeg volledig de deadline mis: in april 2014, de XPocalyps, draaide nog 29 procent van alle pc's wereldwijd het verouderde OS. Zelfs nu staat het aandeel van XP nog op 7,6 procent. De grootste gebruikersgroep zit in China, waar bijna één op de vijf pc's het OS uit 2001 draaien, vaak een illegale kopie.

Ongepatchte pc's

Met dat achterlopen loopt Windows 7 het risico dat tegen de tijd dat de levenscyclus is doorlopen er nog veel pc's ter wereld het systeem draaien dat niet meer gepatcht wordt. Om te zien hoe gevaarlijk dat is, hoef je niet verder te kijken dan de twee grote ransomware-aanvallen van de afgelopen maanden.

Een maand eerder stond Windows 7 er ongeveer hetzelfde voor als Windows XP in dezelfde periode volgens cijfers van Net Applications. Op dat moment stelde StatCounter al dat de afname van Windows 7 achterliep op die van Windows XP.