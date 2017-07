3 tekenen uit het heden dat de toekomst duister is

Er zijn talloze voorbeelden van hoe internet en het web ons leven hebben verbeterd, maar al die verbeteringen hebben ook een duistere keerzijde. We willen niet te deprimerend zijn op deze vrijdag en pogen daarom ook de positieve noot te belichten van de volgende 3 negatieve neveneffecten van technologische vooruitgang. Want het is misschien allemaal zo slecht niet als het soms lijkt.

1. Privacy aan de beademing

Privacy is een non-issue, hebben we ons de laatste tijd veel laten vertellen, wat altijd leidt tot verhitte discussies op feestjes, evenementen en op de werkvloer als je 'privacy-gekkies' zoals hier op de redactie hebt. We hebben het vermoeden dat we te maken hebben met een framingissue: net zoals 'netneutraliteit' geen spannende term is om de aandacht vast te houden, leidt het onderwerp 'privacy' ook vaak tot zuchten of zelfs rollende ogen.

Dat privacy blijkbaar een non-issue is, heeft twee redenen: De ene groep vindt veiligheid belangrijker dan privacy. Daarvan vragen we ons af óf we daadwerkelijk veiliger zijn geworden (en waarvoor eigenlijk) en of dat wel een proportioneel offer is: staan de kosten van het verlies van privacy in verhouding tot de vermeende winst van fysieke veiligheid?

De tweede groep zegt dat we onze privacy allang hebben opgegeven door gegevens af te staan aan bedrijven en overheden en een soort fatalisme zijn gaan omarmen dat het toch allemaal te laat is.

Langzaamaan verliezen we de vrijheid om fouten te maken. De acties waar we later spijt van hebben, zijn vastgelegd - door mensen om je heen die het posten, door beveiligingscamera's die het in een gezichtherkennende database gooien, misschien zelfs door jezelf als je het nietsvermoedend online zet. Bijvoorbeeld iets wat normaal is of was: de keer dat je Zwarte Piet speelde, het biertje dat je dronk, de sigaret die je rookte, de frikadel die je at - hoe zien we dat over twintig jaar als onze normen en waarden over hoe we ons gedragen en wat we consumeren heel anders zijn.

De mensen die dit besef beginnen te ontwikkelen gaan over op een vorm van zelfcensuur. We gaan ons anders gedragen - en niet in positieve zin. Zelfcensuur staat onze ontwikkeling van ideeën in de weg en om die reden gaat privacy hand in hand met andere waarden die we als basale vrijheden, zoals recht op vergadering en betoging, kiesrecht en zelfs vrijheid van meningsuiting.

Hopelijk is deze basiswaarde niet op z'n retour, maar zijn we hem juist aan het herontdekken en aan het toepassen op een nieuw tijdperk, zoals we dat al vaker hebben gedaan. Privacy maakt de samenleving zoals we die kennen mogelijk; als privacy dood is, hebben we een belangrijk stuk van de ziel van de moderne maatschappij verloren.