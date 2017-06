Altijd thuis of steeds op kantoor: allebei slechte ideeën

Drie jaar geleden maakte Yahoo-CEO Marissa Mayer een eind aan thuiswerken. Juist tech-organisaties, die leidend zijn geweest in de telewerk-trend, trekken zich steeds meer terug en eisen fysieke aanwezigheid. Ook IBM deed het eerder dit jaar en het bedrijf heeft werknemers weer naar kantoor gehaald. Wat is hier aan de hand?

Spontane samenwerking

De rechtvaardigingen voor het beëindigen van thuiswerkprogramma's zijn efficiëntie en dat er beter samengewerkt wordt. Vooral dat laatste is bijna een religie in Silicon Valley, waar werknemers van verschillende afdelingen elkaar moeten kunnen tegenkomen om te brainstormen. Eilandjesculturen zijn dodelijk in een innovatieve sector.

Voormalig Apple-CEO Steve Jobs was een groot voorstander van een werkomgeving die samenwerking in de hand werkt. Nu het in aanbouw zijnde Apple Park 'ruimteschip' bijna af is, hoor je verhalen over hoe het gebouw is ontworpen om ervoor te zorgen dat personeel elkaar toevallig treft. Nog sterker zie je dat bij het hoofdkwartier van Facebook in Menlo Park, waar 2800 werknemers in één gigantische open ruimte werken.

Remote bedrijven gaan lokaal

Een sector die op afstand werken predikt die zelf thuiswerken terugschaalt is ironisch. IBM levert infrastructuren om remote werk mogelijk te maken. Facebooks hele idee is om cloudgebaseerde sociale interactie in de hand te werken. Maar beide bedrijven lijken te geloven dat mensen beter communiceren zonder computers en netwerken. Bedrijven als Cononical, Mozilla en MySQL gaan voor het andere uiterste en vereisen van bijna alle werknemers dat ze thuis werken.

Een van de beste redenen om telewerken toe te staan, vind je in het boek Diep Werk van Cal Newport, dat gaat over geconcentreerd werken. Zijn standpunt is dat cultuur in het algemeen en bedrijfsculuur specifiek afleidingen en storen steeds meer bevordert, waardoor we gaan multitasken. Hij noemt dit oppervlakkig werken.

Hij wijst erop dat multitasken een mythe is en dat constante afleidingen en onderbrekingen van anderen onze concentratie frustreren, waardoor de kwaliteit van ons werk afneemt. 'Diep werk' is zeldzamer en steeds waardevoller.

Hogere of lagere productiviteit?

Voordelen die worden aangehaald met thuiswerk zijn gemotiveerder personeel, geconcentreerder werk, minder onderbrekingen, tijdbesparing in reistijd en flexibelere werving, wat allemaal leidt tot hogere productiviteit voor het bedrijf.

De vermeende tegens van thuiswerk zijn geïsoleerder personeel, verlies van professionaliteit, lagere productiviteit door huiselijke beslommeringen tijdens kantoortijden en minder kans voor spontaan samenwerking, wat allemaal leidt tot lagere productiviteit voor het bedrijf. Dus wat is waar? Zorgen mensen die thuis werken voor productiviteitsverlies of een hogere productiviteit?