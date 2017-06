Huawei ligt op de loer om pc-markt te veroveren

Huawei is aan het groeien en heeft nu ook zijn zinnen gezet op dominantie in de pc-markt. Het bedrijf heeft als voornemen die markt binnen vijf jaar te veroveren, met het momentum dat moet volgen nadat producten als de MateBook X, MateBook D en MateBook E verschijnen. En dat is niet eens zo onwaarschijnlijk, denken analisten.

Kapitaliseren op opleving

Dit volgt op Huawei's stappen op de tabletmarkt, na de introductie van de originele MateBook vorig jaar. De leverancier staat bekend om zijn wel heel optimistische kijk op het eigen marktpotentieel en de verwachte groei, met onder meer de bewering dat het bedrijf vorig jaar meer heeft verkocht dan Apple, wat Huawei de op een na grootste toestelfabrikant ter wereld zou maken.

Maar met de pc-markt gaat het al een tijdje niet zo goed. Analysebureau Technology Business Research houdt de Chinese leverancier al jaren in de gaten en denkt dat de tijd rijp is om het slagveld te betreden. "Huawei zal zijn recente opleving kunnen gebruiken om op de lange termijn de wereldwijde pc-markt te betreden", zegt analist Jack Narcotta.

Serieuze bedreiging

Hij zegt dat er verschillende factoren zijn waarom Huawei een bedreiging vormt voor huidige marktleiders HP, Lenovo en Dell. Het bedrijf kan momenteel volgens de jaarcijfers 19 miljard dollar in de pc-push pompen met bijvoorbeeld uitgebreide marketing. Ook heeft Huawei al een flinke naam verworven in de server- (670.000) en smartphonemarkt (140 miljoen), vooral in Azië en EMEA-landen (Europa, Midden-Oosten en Afrika).

In de VS zijn de kansen iets lager, onder meer vanwege de zorgen om Chinese spyware aldaar. Maar Huawei heeft 40.000 winkels verspreid over 170 landen, wat betekent dat de fabrikant aanwezig is in veel landen en minder afhankelijk is van retailers, onder meer in Europa en Azië. De vele klanten van telefoniediensten leveren volgens analisten verkoopkanalen op. Maar het is lastiger dan het klinkt om channelpartners te verkrijgen om de apparaten te verkopen, omdat er in de regel hechte afspraken zijn tussen hardwarepartners en leveranciers.

Geld in R&D gepompt

Het laatste pc-puzzelstukje komt van de enorme researchafdeling van Huawei. In totaal waren er in 2016 80.000 werknemers met R&D bezig, ongeveer 45 procent van al het personeel. Daarbij gaat 10 procent van de jaarlijkse omzet naar R&D, waardoor het bedrijf nieuwe technologieën en features kan presenteren. Maar hoe meer het bedrijf diversificeert, hoe meer R&D versplinterd raakt en de leverancier hier meer in moet investeren om zijn ambitieuze doelen te kunnen halen.

"Het aantal smartphones dat het bedrijf vorig kalenderjaar verscheept was 30 procent hoger dan het jaar ervoor, naar 140 miljoen, net achter Apple en Samsung. Het succes in de smartphonemarkt heeft Huawei een consumentenelektronicagigant gemaakt en het bedrijf wil de consumententak nu verspreiden naar aangrenzende markten", licht Narcotta toe.

Op de loer

"Huawei ligt waarschijnlijk al een tijdje op de loer in de pc-markt om zich op het juiste moment te presenteren. Of dat nu is door een verschuiving van de prijsstellingen en form-factor trends, of partnerschappen en allianties met OEM's, of leveranciers die de pc-markt verlaten."

De markt van high-end pc's kan wel eens aantrekkelijk zijn voor Huawei. Gartner voorspelde dat vorig jaar het dieptepunt is bereikt en dat de markt weer een beetje opkrabbelt dit jaar. "De grootste uitdaging, en mogelijk voordeel voor de pc-markt, is de integratie van Windows 10 en Intels Skylake-architectuur", zegt Gartner-onderzoeker Ranjit Atwal.

