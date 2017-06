PCIe 4.0 eindelijk af maar al bijna weer achterhaald

Dit is zo'n verhaal dat niet erg sexy is, maar het is wel belangrijk. PCI Express 3.0 bestaat veel langer dan had gemoeten en de standaardencommissie PCI-SIG compenseert dat met twee versies in twee jaar. Die commissie bestaat uit 700 hardwareleveranciers inclusief IBM, Intel en HP Enterprise. De standaard specificeert hoe componenten als videokaarten en SSD's verbonden kunnen worden met het moederbord.

7 jaar PCIe 3.0

PCI Express 3.0, of PCIe, werd in 2010 gepresenteerd en compatibele mobo's verschenen in 2011. Opvolger 4.0 had binnen drie jaar moeten verschijnen, maar dat liep enige vertraging op. Immers, als er één manier is om ontwikkeling te remmen dan is het wel door er een commissie op te zetten. 700 kapiteins op een schip kunnen het flink laten zwalken.

PCIe 4.0 is net aangekondigd, maar er zijn al plannen voor de uitrol van versie 5.0 in 2019. Daarmee wordt 4.0 al heel snel achterhaald. Vooral als het een jaar duurt om uit te rollen, zoals het geval was met PCI Express 3.0, gaat de aankomende versie dus maar één of twee jaar de tijd krijgen. Daarna treedt het Osborne-effect in werking en kijkt iedereen de kat liever uit de boom.

Meer bandbreedte

In een verklaring zegt PCI-SIG-voorzitter Al Yanes dat de organisatie al een kwart eeuw een rigoureus ontwikkelingsproces heeft en dat de specificatie in lijn is met eisen uit de sector als het op I/O-prestaties aankomt. "PCIe 5.0-technologie is de volgende evolutie die een standaard zet voor snelheid en we denken dat diens 32 GT/s bandbreedte de behoeftes van de sector voorbijstreven."

Bij PCIe 4.0 draait het vooral om energiezuinige prestaties, met minder latency, verbeterde RAS-capaciteiten, schaalbaarheid om lanes en bandbreedte te verhogen, lane margining en verbeterde I/O-virtualisatie en platformintegratie. De specificatie is ontworpen om futureproof te zijn. SIG zegt dat door deze functionaliteiten de specificatie sneller doorontwikkeld kan worden en 5.0 belooft een flinke prestatieverbetering.

Bus is de bottleneck

De aankomende specificatie belooft 64 GB/s unidirectional, twee keer zoveel als in 4.0, wat het vier keer sneller maakt dan de huidige specificatie en sneller dan DDR4 en zelfs Nvidia's NVLink. Dat betekent dat apparaten die PCIe gebruiken, voornamelijk GPU's en SSD's, veel sneller data kunnen verwerken.

Dat is belangrijk, want de bus is de bottleneck in een Von Neumann-architectuur. Het is alsof een snelweg van acht stroken opeens naar twee gaat. Dat filevormende effect gebeurt dus met een grafische kaart en de PCIe-bus: een snellere bus staat voor meer stroken. GPU's voor AI, machine learning en supercomputers prikken allemaal in PCIe-sloten en de snellere SSD's gebruiken ze ook.

Ontwikkelingen gaan door

Data-intensieve taken met grote gegevenssets als in VR, AI, big data en analytics hebben baat bij deze ontwikkeling. Het duurt natuurlijk even voordat producten op de markt zijn en hun weg vinden naar het datacenter. PCIe 5.0 kan rond 2020 op de markt zijn en het duurt even voordat oude hardware is verdwenen. Dus dan zitten we op 2021-22 en wie weet wat voor snelle GPU's en SSD's we dan inmiddels zien.