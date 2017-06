6 manieren waarop AI de mens redt van zichzelf

Ware kunstmatige intelligentie is eigenlijk iets heel anders dan machine learning, maar in de volksgeest is dat onderscheid verdwenen. We lezen daarom veel over AI de laatste jaren, maar dat gaat vrijwel niet over zelfbewuste kunstmatige intelligentie. In IT-security hoor je tot vervelens toe over AI (ik schuif elke week zeker vijf persberichten hierover in de prullenbak) maar dan hebben we het over software die onafhankelijk van onze input functioneert - en niet over Marvin of HAL.

De ontwikkelingen op AI-gebied zijn niet zo snel gegaan als eens verwacht, maar door bijvoorbeeld verregaande data-koppeling, sterk toegenomen rekenkracht, big data analytics en machine learning zit er weer schot in de zaak. Futuroloog Ray Kurzweil, niet de minste naam in deze sector, voorziet AI op menselijk niveau over een jaar of twaalf.

Regelmatig staan we hier op Computerworld en Webwereld stil bij de vraag of het nu wel zo verstandig is om een superieure intelligentie te introduceren in ons eigen ecosysteem. Laten we voor de afwisseling nu eens niet stilstaan bij de mogelijke manipulatie waaraan we ten prooi vallen of ergere scenario's, maar eens kijken naar al het goede dat AI ons kan bieden. Het is immers niet zo dat de IT-wereld blind is voor de potentiële risico's, dus waarom is deze technologische ontwikkeling zo interessant?

1. Redden van de planeet

Wetenschappers luiden al een halve eeuw de noodklok dat we de aarde aan het kapotmaken zijn. Je hoort zelfs wel eens dat we een point of no return zijn gepasseerd en dat de mensheid gedoemd is de volgende eeuw niet meer te halen. In groot industrieland VS is er zelfs nog zoveel onenigheid binnen de overheid of klimaatverandering überhaupt bestaat en dat is de reden dat de huidige president van dat land de VS wil terugtrekken uit internationale klimaatafspraken.

Kunstmatige intelligentie kan de mens een spiegel voorhouden over zijn functioneren als soort en ons beter laten inzien waar we verkeerd bezig zijn dan we dat zelf kunnen. Daarnaast kan geavanceerde analytics realtime bevolkingsdistributies, industrie-uitstoot en andere factoren koppelen. AI kan zelf leren welke factoren relevant zijn en komt dan mogelijk met innovatieve oplossingen.

Het idee is dat machines niet simpelweg sneller functioneren dan wij biologische wezens, maar dat ze ook toegang hebben tot enorme hoeveelheden historische gegevens - zie het als een fotografisch geheugen, maar dan in plaats van voor één persoon een fotografisch geheugen voor alles wat de mensheid ooit heeft vastgelegd - en verbanden kunnen leggen waar wij simpelweg niet toe in staat zijn. Mogelijke oplossingen kan een AI vervolgens simuleren met miljoenen variabelen om de beste uitkomst te kiezen.

Zelfs als je gaat voor het doemscenario (zie ons artikel op Webwereld) waarin AI met de meest logische oplossing komt: stevig uitdunnen van de mensheid, kan AI een mooie oplossing bieden voor de planeet. Want de aarde leeft wel door zonder ons, het is eigenlijk steeds vaker de vraag hoeveel we van ons ecosysteem meesleuren in onze val.