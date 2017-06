Een kijkje in de miljardeneconomie van selfies

Tien jaar geleden zag ik een prachtige Mediterraanse zonsondergang vanaf een klif nabij het plaatsje Oia op het Griekse Santorini. Ik, mijn vrouw en enkele tientallen andere bezoekers zagen het en bijna iedereen stond daar met een camera op het water gericht foto's te maken van de zonsondergang.

Selfie in plaats van ervaren

Iets soortgelijks maakte ik vorige week mee op vakantie in Marroko, maar er was iets veranderd. Vanaf het dak van een restaurant op het Jemaa el-Fnaa-plein zagen we opnieuw een zonsondergang met een paar medetoeristen. Maar in plaats van dat iedereen de zonsondergang bekeek, stonden ze met hun rug ernaar toe om selfies te nemen.

Mijn vrouw en ik grinnikten en schudden onze hoofden vanwege de toeristen die zichzelf op de foto zetten, poseerden en de daadwerkelijke zonsondergang niet zagen. We zijn uiteraard niet de enige die dit veranderde gedrag hebben opgemerkt en diverse bedrijven weten hier een slaatje uit te slaan. Selfies vormen een hele economie, met veranderingen voor marketing en zelfs AI. Laten we er in dit artikel even serieus naar kijken.

Vrijwillige monitoring

We hebben het al snel over bewakingskapitalisme als we verwijzen naar bedrijfsmodellen die draaien om het verzamelen van data. Maar we hebben het niet over bewaking of monitoring, waarmee we verwijzen naar de opkomende Big Brother-cultuur. Dan hebben we het over autoriteiten en opsporingsdiensten die bewakingsbeelden gebruiken, en microfoons en tapinstallaties om af te luisteren.

Bewakingskapitalisme is een correcte term als het gaat om zonder het medeweten of toestemming data te verzamelen van burgers. Maar als we vrijwillig monitorende tools gebruiken en camera's op onszelf richten en toestemming geven aan bedrijven om de verzamelde data te gebruiken - zoals het geval is met smartphones, webcams en beveiligingscamera's - gaat het niet meer om bewakingskapitalisme. Dat is meer selfiekapitalisme.

Gezichtsherkenning

Het recentste voorbeeld van deze vorm van kapitalisme komt van Google's Nest. Het bedrijf onthulde vorige week de Nest Cam IQ. De hardware is mooi: een 4K sensor die 1080p video schiet in zowel normale modus als in full-resolution, infrarode leds voor een nachtkijker van hoge kwaliteit, krachtige speakers en een array met drie microfoons om geluiden te filteren.

De echte kracht zit 'm in de software. De Nest Cam IQ gebruikt dezelfde gezichtsherkenningstechnologie die Google gebruikt in Google Foto's. De SuperSight-feature zoomt in op de gezichten van mensen die in het blikveld van de camera lopen. De functie ziet het verschil tussen mensen en dieren.

Verder identificeert hij personen, zodat je een waarschuwing krijgt als een vreemde binnenkomt. Google Foto's is mede zo goed geworden in het herkennen van individuele personen in foto's vanwege zijn grote dataset die is verkregen dankzij de selfiehype.

Hierna: Hoe en waarom we herkenningstech zo geavanceerd maken dat ze ons herkennen - zelfs zonder dat onze gezichten te zien zijn.