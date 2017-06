AR: van gadgethype naar wereldveranderende tech

De grote vraag is of de AR-wereld over een paar jaar of een paar decennia ontstaat.

Internet veranderde het leven van techies en early adopters al ruim voor de jaren 90, maar de browser deed dat pas voor de meeste mensen. Hetzelfde zag je met de smartphone: PDA's maakten het leven makkelijker van techies en early adopters, maar de smartphone deed dat pas voor de meeste mensen.

Dat is een cyclus die zich steeds herhaalt. Het duurt even voor een technologische revolutie een groot effect heeft, zelfs als vrijwel de hele IT-wereld de aanstormende omslag allang ziet aankomen. AR gaat uiteindelijk ons leven fundamenteel veranderen, maar in welke fase van die ontwikkeling zitten we?

Verschuiven vaardigheden

Augmented reality zit zoals we het nu zien in de fase waarin internet in de jaren 80 zat: de potentie is er, maar de grote toepassing die het mainstream trekt, moet nog verschijnen. Maar zodra dat gebeurt - en dat kan opeens heel rap gaan hebben we in het verleden gemerkt - heeft dat grote gevolgen voor de manier waarop we nu werken en communiceren.

We leren op school nog 'ouderwets' kennis, terwijl de nadruk in de maatschappij verschuift (of zou moeten verschuiven) naar zoekgedrag en mediawijsheid: waar vind ik informatie en hoe betrouwbaar is deze? We leren vaardigheden, terwijl de nadruk in de maatschappij meer verschuift naar abstract denken en creativiteit: handwerk wordt geautomatiseerd, terwijl line-of-business-inzicht en communicatie belangrijker worden.

AR-computing

Twee jaar geleden probeerde ik de HoloLens en toen schreven we hier op Computerworld enthousiast te zijn over de potentie van het platform, maar nog niet onder de indruk waren van de hardware van de dag: "Ik ben nieuwsgierig hoe dit zich over 2 á 3 jaar heeft ontwikkeld, maar voor nu kun je - vooral als particulier - de hype nog even negeren: holografisch computing komt eraan, maar is nog niet gearriveerd."

Kort gezegd is virtual reality het presenteren van een volledig nieuwe omgeving en augmented reality is het tonen van virtuele informatie in de wereld om je heen. En wat is mixed reality dan? We bespraken dat eerder in: Wat is het verschil tussen VR, AR en MR?.

We kennen AR al jaren - onder meer destijds van het Nederlandse Layar, een app die informatielagen projecteerde over de fysieke omgeving, bijvoorbeeld een Layar die aangaf waar de dichtstbijzijnde pinautomaten fysiek waren door om je heen te kijken met de smartphone. Dat was 7 á 8 jaar geleden en we dachten dat AR een van dé trends van dit decennium zou worden.

