IoT-stammenstrijd ontaardt in een rommelige boel

Nu bedrijven zich op IoT beginnen te richten, komt de vraag op welk protocol futureproof is en dus de vraag over waarop wordt gestandaardiseerd. Zonder platforms en standaarden om de ontwikkeling van producten en diensten in de juiste banen te leiden, wordt het snel een zooitje. Breed gebruikte standaarden zijn nodig op drie fronten:

De apparaten zelf, alles van een slimme straatlantaarn tot industriële machines voor de landbouw.

Het netwerk, wat een combinatie zal zijn van bedraad en draadloos om data terug te sturen naar het datacenter.

Een systeem van analyse en waarschuwingen om ervoor te zorgen dat er actie kan worden ondernomen op de data.

Deze systemen moeten soepel samenwerken willen ze nuttig zijn in zakelijke omgevingen. Het IoT-standaardenproces staat nog in zijn kinderschoenen, maar het gevoel van urgentie neemt toe omdat de groei van IoT toeneemt. Volgens 451 Research is 71 procent van de organisaties momenteel bezig met onderzoek naar IoT-initiatieven. Ze verwachten dat het komend jaar de uitgaves op dit gebied met 33 procent stijgen.

M2M en domotica-legacy

Dus wat gebeurt er momenteel met standaarden? Behoorlijk wat, zeggen de experts, hoewel het nog even kan duren voordat de wind gaat liggen en we kunnen zien welke platforms als leiders zijn ontwikkeld. "Ik zou de standaardenstrijd momenteel als rommelig omschrijven", zegt Mike Krell, IoT-analist bij Moor Insights and Stategy.

"IoT is een enorm landschap dat oude consumenten en industriële toepassingen en nieuwe omvat", aldus Krell. "Nieuwe systemen zijn allemaal goed en wel, maar het aanpassen van oudere vraagt om heel andere dingen. Standaarden die ervoor zorgen dat alle onderdelen van het IoT met elkaar overweg kunnen zijn moeilijk, zo niet onmogelijk, om te ontwikkelen."

Nieuwe hypes

Dat betekent niet dat mensen het niet proberen. "IoT is werk in uitvoering", zegt Ian Grant, sernior-analist bij marktanalysebureau GlobalData. "Gezien de complexiteit van het hele veld is het waarschijnlijk dat er altijd weer nieuwe standaarden ontwikkeld zullen worden." Volgens Grant draaien de laatste hypes om 5G, waarbij wordt gezocht naar aan de ene kant hoge doorvoersnelheden en lage latency, en tegelijkertijd naar laag energieverbruik met brede dekking.

"De meeste bedrijven zoeken iets dat voor hun systemen werkt, dus hoe belangrijk een standaard is, hangt af van hoeveel data je moet uitwisselen met externe partners", vertelt Grant. "Als je niet veel data buiten de firewall hoeft te gebruiken, maak je je waarschijnlijk niet zo druk om standaarden. - als het overkoepelende systeem maar voor jou werkt."

Zolang het maar werkt

Er zijn een aantal populaire softwareplatforms die delen van de IoT-puzzel aanpakken, zegt hij. Voorbeelden daarvan zijn PTC's ThingWorx, GE Predix en Cisco Jasper Control Center. Deze zijn alle drie beschikbaar op cloudplatforms van grote spelers als Azure, AWS en BlueMix en op platforms van telecomproviders.

"Gebruikers kan het meestal niet schelen welk platform wordt gebruikt, zolang het zijn werk maar doet", zegt de analist. Hij voorspelt dat de winnende factor qua populariteit het platform met de meeste API's is.