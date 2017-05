Wat betekenen kwantumcomputers voor jou?

Het duurt volgens onderzoekers nog vijf a tien jaar totdat bedrijfsvragen worden opgelost door kwantumcomputers en hybride's als die van D-Wave. "Het gaat niet alleen om snellere berekeningen, maar op een heel andere manier van bedrijfsvoering", zegt David Schatsky, directeur bij consultancy Deloitte LLP.

Krachtigste computers ingehaald

"Een analytische workload die normaal gesproken weken zou duren is opeens bijna meteen uitgevoerd en heeft directe realtime invloed op beslissingen die worden genomen over producten en diensten." Dat betekent dat zowel IT-chefs als bestuurders moeten gaan denken over de strategische en operationele implicaties van het bezit van kwantumcomputers.

Er wordt veel gesproken over deze vorm van computing die nog veel in het lab zit, omdat het in één klap de krachtigste supercomputers die we kunnen ontwikkelen voorbij streeft - vooral om problemen op te lossen waarvoor enorme hoeveelheden data nodig is. Toepassingen zijn bijvoorbeeld het vinden van nieuwe medicijnen, het volledig aanpassen van complexe luchtvaartschema's en het lokaliseren van bewoonbare planeten.

Anders berekenen

Klassieke computers werken op een ordelijke manier, maar kwantummachines werken in plaats van met bits met qubits, die enen, nullen, of allebei kunnen zijn. Omdat er meer dan één staat mogelijk is, krijgen ze enorme vaardigheden als qubits samenwerken om alle mogelijke scenario's tegelijkertijd te berekenen in plaats van eentje tegelijk.

"Dat is een ongelooflijk veelbelovend nieuwe aanpak voor berekeningen", vertelt wiskundeprofessor William Martin van de Worcestere Polytechnic Institute. "We hebben voorbeelden van dingen die een kwantumcomputer kan doen die niet mogelijk zijn met een normale computer. Dit wordt een game-changer - als we hem tenminste kunnen bouwen."

Universele kwantumcomputer

In een rapport van Deloitte van vorige maand staat te lezen dat kwantumcomputers dichterbij zijn dan de meeste mensen dingen en dat ze een enorme impact hebben op onder meer gezondheidszorg, farmaceutica, ruimtevaart en fabricage. Onderzoekers werken aan de ontwikkeling van universele kwantumcomputers - in plaats van de hybride's die we nu hebben - en de interesse groeit.