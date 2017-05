6 trends die IT binnenkort sterk veranderen

Het mooie van een congres als Dell EMC World is dat de beurs je een blik geeft in waar IT op dit moment naartoe beweegt, puur uit het aanbod aan producten en diensten van verschillende bedrijven. Op de bijbehorende expo zagen we vooral veel aandacht voor Augmented en Virtual Reality, met relatief nieuwe bedrijven als Daqri, maar ook Dell-onderdelen als Alienware, die diverse mogelijkheden demonstreerden.

Laten we eens verder kijken, geïnspireerd door onze ervaringen daar en de trends die we de afgelopen vijf jaar zagen ontwikkelen waar je de komende jaren praktijkervaring mee zult krijgen. (We hebben kwantumcomputers maar even niet meegenomen in dit overzicht, omdat die in een nog experimentelere fase zitten dan motes, die we hier wel behandelen.) Hier zijn zes van zulke trends.

1. Automatische netwerken

De netwerken van nu en straks zijn slecht nieuws voor IT'ers die kwijlen van nieuwe switches met ongehoorde capaciteiten, maar goed nieuws voor IT in het algemeen. Netwerkbeheer omvatte in het verleden (en voor menig organisatie nog steeds) alle tech op de netwerklaag: van het high-level ontwerp van de architectuur tot het low-level programmeren van poorten en patchen van kabels. Dat laatste verdwijnt - en dat maakt een heleboel netwerkbeheerders zenuwachtig.

Met de komst van SDN's wordt netwerkbeheer gecentraliseerd en vereenvoudigd. We hebben het hier al vaker gehad over deze transformatie, die kort door de bocht lijkt op hoe de cloud serverbeheer veranderde, maar nu voor de netwerkinfra. Het oude model van bedrade netwerken en verschillende wireless technologieën gaat op de schop en via één dienst en één console wordt 4G, wifi, vaste verbinding, telefonie, en meer flexibel en inwisselbaar.

Dat betekent niet dat netwerkbeheer verdwijnt, maar dat oude model met alles van kabelmanagement tot architectuurbeheer is over een paar jaar niet meer. Er zal nog steeds vraag zijn naar echte netwerktechnologen, maar in het nieuwe netwerkmodel is voor beheer geen diepe technische kennis meer nodig. Dat betekent dat netwerkspecialisten zich meer bezighouden met business: hoe zorgt de specifieke inzet van netwerkcapaciteit voor meer productiviteit of zelfs omzet.

Eli the Computer Guy legt uit waarom Software Defined Networking (SDN) een spannende ontwikkeling is, in plaats van een weer zo'n marketingterm om dozen te schuiven.