Hoe houden we kunstmatige intelligentie in toom?

"We hebben meer sciencefictionschrijvers nodig", concludeert Tim Berners-Lee aan het einde van een presentatie over kunstmatige intelligentie op Dell EMC World. "Die kunnen namelijk buiten de geijkte kaders denken", zegt hij na een vraag uit het publiek over wat er gebeurt als processen in hun drang te verbeteren bij de onvermijdelijke vraag uitkomen wat de zin van alle optimalisaties die ze uitvoeren is - en daarmee het nut van hun eigen bestaan leren overwegen.

Existentiële vrees in een notendop bij Rick & Morty.

Berners-Lee, het best bekend van het bedenken van en schrijven van de eerste software voor het uitwisselen van gekoppelde documenten op het internet en daarmee 'vader van het web', noemt zichzelf verre van een deskundige op het gebied van AI, maar al bij zijn werkzaamheden bij CERN in de jaren 80 maakte hij van dichtbij mee hoe kunstmatige intelligentie zich ontwikkelde.

"Jaren geleden had je de AI lente. Er was zoveel enthousiasme over wat we konden bereiken. Maar hardware was niet krachtig genoeg en de algoritmes leerden niet zoals nu." Hij is optimistisch over de potentie van deep learning, waarbij machines niet leren van zichzelf maar door evaluatie van feedback op eigen processen zichzelf verbeteren. Dat is heel anders dan toen. "Mensen liepen tegen de beperkingen aan en we dachten: goh, AI zuigt. Dat leidde tot de AI winter."

Ontwikkeling langzamer dan je denkt

Er zijn zorgen over de ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie en Berners-Lee benoemt ze allemaal; banen die verdwijnen door verregaande automatisering, verkeerd gebruik van algoritme voor zaken die empathie vereisen, op hol geslagen AI en slechteriken die het gebruiken voor kwaadaardige doelen. Maar de webvader hoopt dat we de slechte scenario's weten te vermijden en is in wezen optimistisch over wat machines mensen kunnen bieden.

Bovendien denkt hij dat het allemaal nog wel even gaat duren voordat we machines hebben die filosofisch gaan nadenken over existentiële kwesties. "Technologie verandert altijd langzamer dan je vaak denkt", weet de technoloog. "Als je kijkt hoe moeilijk het is om machines zich simpelweg vriendelijk te laten gedragen, duurt het nog wel even voor we iets dat lijkt op zelfbewuste AI hebben."

Einstein en alchemisten

Terug naar de sciencefiction. Berners-Lee groeide op met Asimov en haalt de drie wetten aan (en de nulde wet die de mensheid als geheel beschermt) die robots in Asimovs fictieve universum beheersen aan. Hij vindt het mooie verhalen, maar denkt dat de realiteit heel anders werkt dan in die boeken. "De ontwikkelingen waar we het over hebben gaan niet over humanoïde bediendes, maar over geavanceerde software in het datacenter." Dat sluit natuurlijk geen Skynet-scenario uit, maar Berners-Lee hoopt op goedaardige AI.

Zijn punt is dat kunstmatige intelligentie zich zo ver ontwikkelt dat we het niet hebben over een machine die beter schaakt dan een mens, maar een machine die tot conclusies komt die we niet zelf kunnen trekken - of zelfs niet eens kunnen snappen. Een machine die een natuurkundige theorie ontwikkelt om die vervolgens te verklaren zou zijn alsof Einstein terugflitste naar de Middeleeuwen en een alchemist de relativiteitstheorie probeerde uit te leggen.

