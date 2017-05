Snelweg wordt datanet met clients op vier wielen

Informatietechnologie is allang niet meer simpelweg een deel van een organisatie. Oude industrieën zijn overgegaan van het simpelweg (nou ja, 'simpel'?) gebruiken van technologie tot het daadwerkelijk transformeren naar technologiebedrijf. IT is geen onderdeel van de businessmeer; IT ís de business.

Banken liepen hierin voorop. Financiële instellingen van nu zijn vrijwel volledig IT-instellingen, van online portals en apps voor klanten in plaats van fysieke panden tot een geautomatiseerde back-end en een gestage beweging naar de cashloze samenleving.

Mobiele computingplatforms

Automotive is nog een duidelijk voorbeeld van die beweging naar IT. Al jaren zijn computers een fundamenteel onderdeel van de techniek onder de motorkap, maar in toenemende mate is de auto een mobiele computingplatform geworden. De snelweg staat straks vol met rekenplatforms op vier wielen en auto's worden nodes in een gigantisch verkeersnetwerk.

We zijn deze week op technologiecongres Dell EMC World en daar vertelt CIO Simon Bolton van Jaguar Land Rover over de uitdagingen die de traditionele automaker heeft bij de overstap van mechanisch producent naar IT-bedrijf. Een van de grootste uitdagingen is volgens Bolton het overstappen naar moderne, agile middelen en oude software en systemen af te stoten.

Weg met legacy, deel 1701

Een startup in de automotive branche heeft een voordeel dat een traditionele fabrikant niet heeft en dat is een gebrek aan legacy. Automakers die in de jaren 90 steeds meer computersturing in hun bolides verwerkten, zitten nu nog met oude systemen die zijn geëvolueerd om aan moderne behoeftes te voldoen. Maar die raken steeds complexer en obscuurder, precies het probleem dat we ook al decennia zien in de financiële wereld.

De wet van de remmende voorsprong speelt ook Jaguar Land Rover parten. "Een grote uitdaging is dat we technologie van 25 jaar oud hebben die we moeten uitfaseren", zegt Bolton. "In elke markt moet je snel kunnen reageren op veranderingen en daarom moeten we overstappen op digitale producten die het mogelijk maken dat we snel kunnen uitrollen."

Hierna: De drie tech-trends die we in de auto-sector zien.