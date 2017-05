Meeglurende slaapkamer-AI is géén privacyramp

Echo Look ziet hoe je je kleren past - hoe erg is dat?

Omdat de Echo Look specifiek is bedoeld voor de slaapkamer krijgt het apparaat veel kritiek dat het een enorme inbreuk is op de privacy. Het idee doet je al snel huiveren, maar de vermeende privacyinbreuk is onterecht en gebaseerd op een aanname die niet juist is. Sterker nog, ik denk dat het een verbetering van je privacy is ten opzichte van eerdere apparaten. Ik leg hier uit waarom.

Wat is de Echo Look?

Laten we eerst eens goed kijken naar wat de Echo Look precies is. Het apparaat is een cyclinder met afgeronde hoeken die ongeveer de helft kleiner is dan Amazons eerdere Echo. Het lijkt op een grote pil en je gebruikt een standaard om hem neer te zetten of monteert het tegen een muur. Er zitten ledjes om de camera om de beeldkwaliteit te verhogen.

Amazon zelf benadrukt uiteraard vooral de voordelen en positioneert de Echo Look als een hulpmiddel voor modebewuste vrouwen.

Volgens Amazon activeert de camera pas als je Alexa aanspreekt. Net als de vorige versie, luistert het apparaat constant om het sleutelwoord op te vangen en worden alle opnames die Alexa niet aanspreken niet bewaard. Mocht je het niet vertrouwen: met een fysieke knop kun je de microfoon helemaal uitschakelen.

Gegevens in de cloud

Als je de camera aanspreekt om een foto of video te maken, wordt deze geüpload naar Amazons cloudservers en gaat een lokale kopie naar je smartphone. Het is belangrijk dat je beseft dat als je iets verwijdert van de smarttphone-app, het nog steeds op de servers van Amazon staat. Met een knop wordt de achtergrond wazig gemaakt.

De Look heeft een dienst genaamd 'Style Check'. Deze gebruikt het modegevoel van menselijke experts en machine learning om je te helpen een keuze te maken tussen kleren op basis van hoe ze zitten, de kleur, de stijl, het seizoen en actuele modetrends, zo houdt Amazon ons voor. Je kiest twee foto's en de feature vertelt je welke look beter staat. Verder zit er een functionaliteit in van Amazon die interessant is voor producenten en adverteerders: aankoopadviezen op basis van de kleren die je draagt.