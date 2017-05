Wordt het nog wat met smartwatches?

Na een hype en het uitblijven van echt marktsucces blijkt de smartwatch is in enterprise-omgevingen in opkomst, zo blijkt uit cijfers van marktvorser IDC. "Vooral Apple Watch, en tot op zekere hoogte andere smartwatches, hebben relevantie in het zakelijke domein. Het gebruik blijft overigens wel laag, omdat de markt zich nog moet ontwikkelen", vertelt IDC-analist Jitesh Ubrani.

Minder slim

De eerste Apple Watch werd inmiddels meer dan twee jaar geleden met veel bombarie onthuld. Ze werden niet zo goed verkocht als gehoopt, maar er begint een ecosysteem aan slimme horloges te ontstaan van verschillende merken en met apps van diverse ontwikkelaars. Ze gaan de concurrentie aan met minder slimme sportbandjes als de Fitbit en andere polsapparaten die beweging meten.

Of dit nu essentiële tools worden voor personeel is moeilijk te voorspellen. Het ligt in ieder geval niet voor de hand dat ze de smartphone zullen vervangen, maar dat betekent niet dat er geen meerwaarde is. De markt groeit langzamer dan van tevoren werd verwacht, maar de komende vijf jaar zal de categorie per jaar gemiddeld 31 procent groeien, denkt IDC.

Apple Watch voorop

In maart zei IDC dat in 2016 vijftig miljoen smartwatches, met wat het bedrijf 'basale horloges' noemt die draadloos verbinden, werden verscheept en in 2021 zou dat gegroeid moeten zijn naar 152 miljoen. Daarvan gaat een deel naar bedrijven, scholen en overheidsorganisaties. Dit deel bestond vorig jaar uit 2,6 miljoen stuks, wat naar verwachting dit jaar groeit naar 3,6 miljoen en in 2021 uitkomt op 11,6 miljoen.

Volgens IDC is vooral de Apple Watch in dit segment van zakelijke gebruikers populair. Zowel de eerste als het tweede model groeiden het eerste kwartaal van dit jaar en in het laatste kwartaal van 2016, toen er 4,6 miljoen van de apparaten werden afgezet. Personeel gebruikt al smartwatches voor vlotte toegang tot meldingen en e-mails, alsmede een heleboel bewegingsinformatie. Sommige werkgevers delen smartwatches uit voor specifieke doelen, zegt Ubrani.

SAP om de pols

Zo heeft softwarebedrijf SAP een jaar geleden al apps beschikbaar gemaakt voor smartwatches van Apple en Samsung, maar het is niet duidelijk hoeveel deze al worden ingezet. Een ambitieus concept van twee jaar geleden liet zien hoe een technicus bij medische apparaten de status van een reparatie via een SAP-app op een Apple Watch kon inzien. Ook van dat project is het huidige succes onduidelijk.