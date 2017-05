11 historische IT-pieken en dalen in spotprenten

Mensen buiten de IT-sector hebben soms het beeld dat carrières draaien om flexibele werktijden, hoge salarissen en hippe kantoren met ballenbakken, pingpongtafels en espressomachines. Maar hardwerkende IT-professionals weten wel beter. Vacatures en salarissen gaan sterk op en neer afhankelijk van de vraag die per jaar verandert en de hippe techie van dit jaar is over vijf jaar alweer uitgerangeerd.

Afbeelding: John Klossner, Computerworld

Onze Amerikaanse zusterpublicatie volgt die oneindige cyclus inmiddels al vijftig jaar. Sinds 1996 publiceert tekenaar John Klossner IT-spotprenten en het blad en op de site. Zijn tekeningen worden verder gebruikt in publicaties als de Wall Street Journal en The New Yorker. Je kunt zijn werk ook bekijken op jklossner.com.

We blikken aan de hand van zijn Computerworld-cartoons terug op een roerige periode, want het interessante is dat veel effecten van de periode 1999 - 2001 helemaal terug zijn in 2017.

John Klossner: zelfportret