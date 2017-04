Diefstal staat tech-toekomst van winkels in de weg

Het einde van de zo bekende kassa in winkels, horeca en andere zaken is in zicht. Tenminste, als het aan grote jongens als Amazon, Starbucks en Apple ligt. Grote retailers experimenteren met nieuwe winkelconcepten waarbij de gehele afhandeling van het betalen geautomatiseerd verloopt en de zo bekende caissière niet meer nodig is. Maar vooralsnog loopt het niet lekker met die innovatieve concepten en zal het nog wel even duren voordat de kassa werkelijk uit het winkelbeeld verdwijnt.

Tegenwoordig lopen we Albert Heijn al uit zonder menselijke tussenkomst - althans in het meest ideale plaatje. We scannen onze boodschappen zelf en rekenen de gescande producten bij het verlaten van de winkel af via onze bankpas en pincode. Op gezette tijden worden we wel gecontroleerd door winkelpersoneel: komen de gescande boodschappen overeen met hetgeen we in ons karretje hebben geladen?

Tegenwoordig is het elektronisch betalen uitgebreid met onze smartphone en wordt ook de bankpas steeds meer overbodig. Onder de 25 euro kunnen we zelfs zonder onze pincode te gebruiken afrekenen. Waarom staan we dan nog in de rij voor de kassa? Of moeten we wachten op de ober om ons de rekening te geven, en dan weer wachten voordat we kunnen pinnen?

Veel retailers zoeken naar concepten om de winkelbeleving in de 'echte' wereld te laten overeenkomen met de ervaring die mensen hebben bij online shoppen. Of proberen die twee ervaringen zo nauw mogelijk op elkaar aan te laten sluiten, elkaar aan te vullen. Maar het afrekenmodel van online kan niet zonder problemen worden overgenomen in de stenen wereld, zo merken grote innovatieve retailers als Amazon.

Het grootste probleem dat niet in die vorm bestaat bij online shoppen is winkeldiefstal, de reden dat Albert Heijn geregeld de inhoud van uw winkelkarretje controleert. Zonder de barrière van een kassajuf met de controle op hetgeen de winkel verlaat, en als bewijs een kassabon meegeeft, is het moeilijk om te voorkomen dat iemand iets pakt en de winkel verlaat zonder te betalen.

Het oeroude kassamodel is tegenwoordig voornamelijk een antidiefstalsysteem.

En dat probleem staat innovatieve winkelconcepten in de weg.

Waarom Amazon Go niet van start kan gaan

Amazon Go is de conceptwinkel van Amazon waarin je shopt zoals je gewend bent en vervolgens de winkel uitloopt zonder in een rij te hoeven wachten voor de kassa. Je komt zelfs geen kassa of systeem voor de zelfbediening van het afrekenen tegen.

De conceptwinkel is 167 vierkante meter groot en staat in Seattle, met voornamelijk voedselwaren. Maar het is (nog) niet toegankelijk voor het publiek. De ontwikkeling van dit concept heeft jaren geduurd en wordt nu al maandenlang getest door de eigen werknemers. Een artikel in de Wall Street Journal gaf aan dat Amazon van plan was de winkel afgelopen maand te openen voor iedereen, maar het bedrijf is daarop teruggekomen, vanwege technische problemen.

Dat is - gezien de technologie die wordt ingezet - niet verrassend.

Amazon gebruikt een combinatie van computerbeelden, sensoren en deep-learning algoritmen om te weten wie wat koopt. Het bedrijf heeft een patent aangevraagd op "Just Walk-Out Technology", dat kunstmatige intelligentie (AI) gebruikt, vergelijkbaar wat in zelfrijdende auto's wordt toegepast.

Hoe het werkt? Je loopt de winkel binnen en scant een QR-code op de Amazon Go-app bij de voordeur die het winkelsysteem laat weten dat je er bent en vooraf al de goedkeuring regelt voor alle aankopen die je gaat doen.

En dan ga je winkelen.

De "Just Walk-Out Technology" heeft maar één taak: uit te vinden wat je uit de winkel meeneemt.

De AI gebruikt meerdere inputs om erachter te komen wat je uit de schappen haalt. Camera's zien dat je wat pakt. Weegschalen die in de schapen zijn ingebouwd geven data om het gewicht te bepalen van hetgeen je pakt en je aankoophistorie wordt eveneens in de berekeningen betrokken.

Met andere woorden: intelligente software analyseert de video en ziet dat je iets hebt gepakt dat lijkt als een cupcake. Het pakt de data van het winkelschap erbij en berekent dat hetgeen je hebt gepakt ongeveer zo zwaar is als een cupcake. En het kijkt in je aankoopverleden - het weet dat je een cupcake-etende maniak bent. Na al die input beslist de software dat je een cupcake hebt gepakt en zet dat op jouw lijst, dat real-time wordt bijgehouden terwijl je in de winkel bent.

En als je iets terugzet, wordt het weer van de lijst afgehaald.

