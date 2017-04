Het einde van de laptop is nabij

Het is mogelijk dat je je laatste laptop hebt gekocht.

Tien jaar geleden werden laptops de dominante hardwarevorm voor dagelijkse taken en nam het de plaats in van de desktop. Maar nu is die rol weggelegd voor de smartphone.

Wat is er dan zo verkeerd aan laptops, hoor ik je vragen.

Apple heeft geen goede ideeën meer

In de laatste tien jaar leidde en domineerde Apple de laptopmarkt wat betreft design en innovatie. Het bedrijf introduceerde de retinaschermen, wat betere kwaliteit bood. Het toetsenborddesign en de in één geheel bestaande aluminium constructie kreeg veel navolging. Het bedrijf verbaasde de industrie door het oog voor detail, zoals de MagSafe powerconnector en de lichtjes die door het aluminium te zien zijn.

Maar Apple innoveerde niet alleen om het innoveren. De laptopinnovaties boden hun producten vooral elegantie en gebruiksgemak bood. Dat is voorbij.

Na jaren zonder belangrijke nieuwe laptopdesigns kwamen ze met het laatste product, de MacBook Pro van vorig jaar, een enorme teleurstelling. Deze laptop schoot ernstig tekort - sommigen noemden het een MacBook Air met de prijs van een MacBook Pro. Het bedrijf schrapte zijn ongelooflijk populaire MagSafe powerconnector ten faveure van USB C.

En die Touch Bar! Sommigen vinden het wel wat, anderen haten het. Hoe dan ook, de innovatie laat de elegantie en eenvoud los en levert nu een rare interface-design en complexiteit op. De meeste reviewers en gebruikers haten de Touch Bar of vinden het wel oké, maar vrijwel niemand is er gek op.

Het toetsenbord is een beetje van alles wat. Het gebruik van de sneltoetsen is niet echt voor iedereen weggelegd en het touchpad is veel te groot. Gebruikers melden steevast onbedoelde kliks.

Apples poging om eleganter en minimalistischer te zijn heeft een tegenovergesteld effect. Door slechts vier USB C-poorten te bieden is de laptop zelf eenvoudiger geworden. Maar USB C vraagt de gebruiker om lelijke en makkelijk te verliezen dongles en adapters te kopen voor al die apparaten en media die we gebruiken en USB C niet ondersteunen. Bah!

Het beste dat over de MacBook Pro kan worden gezegd is dat hij sneller is en een beter scherm heeft dan vorige modellen. Maar dat is onvermijdelijk en te verwachten, dus niet revolutionair.

Er is niets met die laptop dat andere aanbieders in deze markt zullen imiteren. Concurrenten zullen de MacBook Pro eerder zien als een kans om iets geheel anders aan te bieden, en niet iets vergelijkbaars.

Maar nog belangrijker: is de MacBook zijn prijskaartje waard?

We behandelen die vraag over enkele minuten. Maar laten we eerst kijken naar alle trends die dit jaar voorbijkomen en samenzweren tegen de laptop in het algemeen.

De verbanning van de laptop

De Amerikaanse en Britse regeringen deden onlangs alle niet-medische elektronische apparaten in de ban die groter zijn een smartphone aan boord van vluchten van specifieke vliegtuigmaatschappijen uit specifieke vliegvelden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Passagiers moeten laptops laten inchecken als ruimbagage.

Die ban zou het gevolg zijn van twee recente bomexplosies - eentje die een gat sloeg in een vliegtuig op reis van Somalië naar Djibouti en een andere die zes mensen verwondde op een Somalisch vliegveld. Deze gebeurtenissen ondersteunen rapporten van geheime diensten die melden dat Al Qaida beter wordt in het bouwen van laptopbommen.

Volgens de Amerikanen zouden meer landen die ban gaan ondersteunen.