Elektronicaverbod in vliegtuigen is een nepmaatregel

Deze week werd een bizarre maatregel aangekondigd. Binnen 3 dagen moeten luchtvaartmaatschappijen die vliegen vanuit Amman (Jordanië), Abu Dhabi, Cairo (Egypte), Casablanca (Marokko), Dubai (Verenigde Arabische Emiraten), Doha (Qatar), Istanbul (Turkije), Jeddah en Riyadh (Saoedi Arabië), en Kuwait City alle elektronische apparatuur groter dan een smartphone uit de cabine bannen.

Luchtreizigers lijden al jaren onder het lachwekkende verbod op vloeistoffen. De reden was dat er een keer bijna een terrorist in geslaagd was met vloeistof aan boord een bom te maken. Je mag nog wel 10 verpakkingen van 100 ml meenemen, mits deze ook op de verpakking aangeven dat er 100 ml of minder inzit. Dus als je een officiële verpakking met de inhoud van een liter hebt waar 100 ml opstaat mag je doorlopen maar als je je eigen vloeistoffen verpakt hebt in kleine verpakkingen van ieder 100 ml mag dat niet. Zie ook hier.

Alsof een terrorist, of een groepje, niet kan regelen om binnen die regels legaal alles aan boord te brengen wat 'ie nodig heeft voor een aanslag. Alsof ieder risico uit te bannen is als je alles verbiedt. Al sinds 2015 wordt gesproken over de komst van slimme vloeistofscanners die deze maatregel overbodig maken, maar ze zijn er kennelijk nog niet en de vloeistof-banl is al een jaar of 10 van kracht.

Deze week hebben de Verenigde Staten er dus een stapje bovenop gedaan. Je mag in feite alleen nog maar smartphones meenemen aan boord, elektronica als fototoestellen, e-readers of laptops moeten in de ruimbagage. Tenminste, als je vanuit die genoemde steden aankomt. Deze maatregel roept veel vragen op. Om te beginnen gebruiken reizigers vaak laptops of e-readers onderweg. Dat kan dus niet meer. Wat is de volgende stap? Mogen we geen kleding meer aan? Worden we vastgesnoerd in de stoelen van start tot landing?

De volgende vraag is of er is nagedacht over het risico van al deze apparaten in de ruimbagage. Veel apparaten hebben een op lithium gebaseerde accu en die stof is brandbaar. Nog niet lang geleden mocht je de nieuwe Samsung Note 7 niet eens meenemen bij diverse maatschappijen (ook niet in de ruimbagage) omdat er exemplaren waren ontploft.

Nu had Samsung het wel erg slecht getroffen met een reeks meldingen maar in principe kan veel elektronica in brand vliegen. Ik heb zelf ooit een simpele zaklantaarn met zonnepanelen in brand zien vliegen omdat 'ie net iets te veel in de hete zon lag. Een vuurtje van niets gelukkig, en moderne vliegtuigen zijn zo ontworpen dat een brand in een van de bagagecontainers eigenlijk niet tot catastrofale gevolgen mag leiden, maar wie bedenkt het nu om dat risico op een ongeziene brand te verhogen door apparatuur naar de ruimbagage te verbannen?

Naast het indammen van reiscomfort en verhogen van risico op brand is er ook nog het gegeven dat je apparatuur niet graag in de ruimbagage vervoert, waar mee gegooid wordt en waar nog altijd 7 van de 1000 stuks kwijtraken. Weg dure apparatuur.

Nee, er moet meer aan de hand zijn. De nieuwe Amerikaanse president baarde al opzien met zijn voornemen mensen uit een groep moslimlanden een inreisverbod te geven. Dat is nog steeds een onderwerp van juridische strijd; ieder aangepast verbod leidt weer tot een veto van een rechtbank in een of meer van Amerika's staten.

Op het eerste gezicht zou je zeggen dat dit een alternatieve manier is om de reizigers uit die landen te ontmoedigen naar Amerika te komen. Maar als je de lijst bekijkt klopt er iets niet. Het gaat hier dus niet om de landen van het inreisverbod (Irak, Iran, Libië, Somalië, Soedan en Jemen). Het gaat zelfs niet over alle belangrijke moslimlanden, want Indonesië of Nigeria staan er niet bij bijvoorbeeld. Het gaat niet om vluchten van landen van waar een reële dreiging vandaan komt en zelfs niet om vluchten waarvoor aanwijzingen zouden zijn dat er misbruik van meegenomen elektronica zou kunnen worden gemaakt.

Maar het gaat wel ten dele om landen waarvan de luchtvaartmaatschappijen werken met grote hubs via welke wereldwijd steeds meer reizigers reizen. De maatschappijen uit die landen en die hub-luchthavens groeien enorm snel. Denk aan de maatschappijen Emirates (Dubai), Qatar (uit Qatar dus) of Turkish Airlines (Istanbul). Neem de eerste: ze begonnen met 1 Boeing 777 te vliegen vanaf Schiphol. Al snel kwam daar een tweede vlucht Airbus A380 bij, het grootste passagiersvliegtuig ter wereld. Dat werden 2 vluchten met deze A380 en ze zouden er inmiddels al een derde vlucht aan willen toevoegen. Datzelfde gebeurt in veel anderen landen. Emirates bijvoorbeeld vliegt op 11 steden in de V.S.; vanuit New York zijn al 4 A380 vluchten per dag (waarvan 1 via Malpenza, Italië).

Kortom: ik zie geen logica in de maatregel voor wat betreft de veiligheid van passagiers. Ik zie wel een maatregel die mooi past in het voorgenomen protectionisme van de huidige president. Maak het de passagiers van de snelst groeiende buitenlandse luchtvaartmaatschappijen zo onaangenaam mogelijk, dan hebben de Amerikaanse maatschappijen het makkelijker.

De auteur reist veel. Deze maand verscheen zijn boek Wereldreizen You...sit en andere (eigen)aardigheden in 57 landen. Zie www.dickvankooten.nl