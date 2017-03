Dit is de duivelse realiteit van gezichtsherkenning

Niemand kijkt meer op van een hoax op Facebook. Deze week was er nepnieuws over een verzonnen app met de naam Facezam, waarbij gezegd werd dat de app iedereen kon opsporen aan de hand van een scan van hun Facebook-foto's.

Duizenden, wellicht miljoenen Facebookgebruikers trapten erin en raakten buiten zinnen van deze publiciteitsstunt van een Brits marketingbureau.

De reactie van het publiek liet maar weer eens zien hoe verwarrend gezichtsherkenning is voor mensen. Want feitelijk is alles wat in dat nepnieuwsbericht werd gezegd als makkelijk te doen met echte apps en sites.

De risico's van biometrie op het gebied van privacy en beveiliging is niet altijd even duidelijk voor het grote publiek en dat is begrijpelijk. Iedereen weet dat biologische kenmerken kunnen worden gebruikt om mensen te identificeren. De politie gebruikt immers al tientallen jaren vingerafdrukken.

Technologie heeft een groot aantal nieuwe biometrische identificatiesystemen mogelijk gemaakt die vingerafdrukken, irisscans, stemherkenning en gezichtsherkenning gebruiken. Maar als het gaat om de potentiële schending van privacy daarentegen, zijn deze verschillende mogelijkheden die allemaal eender.

Gezichtsherkenning is 100 maal meer gevaarlijk dan alle andere

Als je bezorgd bent over privacyschending door middel van biometrie, zouden je zorgen zeer sterk gericht moeten zijn op gezichtsherkenning. Er bestaat veel verwarring hierover, dus ik zal duidelijk zijn:

Alle biometrische systemen scannen biometrische data, slaan dat op in een database, vangen dan weer nieuwe data af om die te matchen met de data in de database. Ze werken prima in het identificeren van personen door het gebruik van computeranalyse van de diverse lichaamsonderdelen.

De meeste vormen van biometrische data zijn moeilijk te vangen. Zo is bijvoorbeeld expliciete toestemming nodig om vingerafdrukken af te nemen, een iris te scannen en andere biometrische data te lezen. Het is bijvoorbeeld zelfs mogelijk dat je iris nog nooit is gescand.

Gezichtsherkenning heeft die toestemming niet nodig en gaat zelfs ongemerkt. Een foto is genoeg.

Je bent honderden zo niet duizenden malen gefotografeerd. En met al die beveiligingscamera's wordt je zelfs regelmatig op de foto gezet. Elk keer als je een pinautomaat gebruikt bijvoorbeeld, wordt je foto genomen en die foto wordt gecombineerd in de database van de bank met je naam en bankrekening.

Foto's kunnen van afstand worden genomen zonder dat je er toestemming voor geeft of zelfs maar vanaf weet.

Andere biometrische data is privé of moeilijker te verkrijgen zonder dat je het merkt of zonder jouw toestemming. Als je bijvoorbeeld je vingerafdrukken afgeeft voor een paspoort of aan de politie, dan geef je toestemming aan die instanties om die data voor die bewuste doeleinden te gebruiken. Als ik aan jou mijn vingerafdrukken afsta, kan je die data niet gebruiken, tenzij je een politie-agent bent en toegang hebt tot de database.