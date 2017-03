Augmented Reality wordt niks zonder goede content

AR en VR zijn allebei verder geëvolueerd het afgelopen jaar, maar AR heeft duidelijke toepassingen voor praktisch gebruik, van retail tot fabricage. AR zit daarom in een goede positie om bedrijfswaarde te vergroten en daarom kan het in potentie sneller en groter groeien dan VR. Maar er zijn ook uitdagingen die kunnen voorkomen dat AR groot wordt en dat zijn voornamelijk de volgende drie.

1. Ontbreken effectieve hardware

In tegenstelling tot VR, zijn er nog niet echt bruikbare AR-headsets. HoloLens van Microsoft en het tweede model van Meta zijn uit in ontwikkelaarsversie, maar er is weinig zicht op wanneer deze apparaten beschikbaar komen voor een breed publiek. De headsets zijn nu ook nog erg duur: 3000 dollar voor de HoloLens en 949 voor de Meta 2.

Het verschil tussen de Meta 2 en de HoloLens is het bredere beeld dat gebruikers meer onderdompelt dan bij andere modellen. Het apparaat krijgt positieve kritieken van AR- en VR-specialisten.

De Osterhout Design Group (ODG) maakt al jaren headsets voor zakelijk gebruik en militaire toepassingen en gaat zich nu ook op consumenten richten. Op consumentenelektronicabeurs CES onthulde het bedrijf twee modellen AR/VR-brillen voor de consumentenmarkt, maar er is nog geen datum bekend wanneer de apparaten precies op de markt verschijnen.

Hoewel de modellen van ODG, Meta en Microsoft een interessante gebruikerservaring bieden, zijn ze als lompe headsets nog niet aantrekkelijk voor een breed consumentenpubliek. De twee modellen van ODG, de R-8 en R-9, zijn wellicht het dichts bij een consumentenuitrol, maar ook hier moet nog aan het design worden gewerkt. Ook is het goed om op te merken dat de Meta 2 aan een computer gekoppeld moet zijn, waardoor het apparaat minder handzaam is.

ODG gaat ook voor een AR-ervaring en noemt het, net als Microsoft, liever Mixed Reality.

Terwijl we wachten op dedicated apparaten, kunnen we AR via de smartphone of tablet ervaren. De beperking daarvan is dat er geen sensoren zijn die ruimtelijke diepte inschatten en verwerken in bijvoorbeeld een 3D-beeld van een kamer. Het enige toestel die dit momenteel kan is de Phab 2 van Lenovo met ondersteuning van Google's AR-tech Tango.

Google Tango gebruikt beeldherkenning om de relatieve positie van het toestel ten opzichte van zijn directe omgeving in te schatten. Hiermee kun je niet alleen op de juiste plek virtuele objecten plaatsen, maar kunnen deze ook met de omgeving communiceren. Dat laatste is belangrijk om de eindgebruiker een levensechte ervaring te presenteren waar ze gebruik van kunnen maken.