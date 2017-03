Zo redt de Apple Watch levens

Dennis Anselmo is een van de mensen die vermoedt dat de Apple Watch zijn leven heeft gered omdat het apparaat tijdig een hartprobleem registreerde. Zijn verhaal is niet uniek. Verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat als je data van hartslagmetingen koppelt aan deep learning-systemen, je uiteenlopende aandoeningen kunt detecteren - en niet alleen van het hart zelf.

Meer sensortech

Apple's sensorontwikkelteam heeft een nauwkeurige hartmonitor voor om de pols ontwikkeld en is op zoek naar nieuwe sensortechnologieën om in een volgende generatie van de Watch te gebruiken. Er zou zelfs sprake zijn van een meter die diabetes vaststelt zonder bloed te prikken. Het grootste obstakel is niet de technologie - die bestaat reeds - maar om het medisch goedgekeurd te krijgen.

Dat is geen slechte zaak, omdat we er dan beter vanuit kunnen gaan dat de data klopt en gebaseerd is op juiste wetenschappelijke principes. Apple werkt daarnaast samen met third party-ontwikkelaars die accessoires kunnen leveren om de mogelijkheden die de smartwatch heeft uit te breiden met andere en/of aanvullende technologieën.

Verschillende inputs

Data-analyse, machine learning en deep learning heeft een grote rol te spelen in de toekomst van medische zorg. Hier zijn meerdere voorbeelden van en er zijn verschillende manieren waarop verzamelde medische data meer inzicht kan verschaffen over de gezondheid van de drager. Dat komt doordat analytics conclusies kunnen verbinden aan de combinatie van een hoop verschillende inputs.

Wist je bijvoorbeeld dat tijdens de incubatieperiode van een griepvirus veel mensen socialer worden omdat het virus die impact heeft op het menselijke lichaam, zodat het beter wordt verspreid? Dat zijn datapunten waar wearables iets mee kunnen, omdat ze sociaal gedrag ook in kaart brengen. Dat kun je tijdens een griepepidemie gebruiken om de verspreiding van de ziekte te beperken.

Waarschuwingssignalen

Een team van Apple Watch-ontwikkelaars heeft samen met cardiologen van de universiteit van Californië een deep learning AI gebouwd en het afgelopen jaar getest in een project met de titel Cardiogram. Hiermee hopen ze waarschuwingssignalen op te kunnen pikken om een beroerte te detecteren. De Watch verzamelt hartritmegegevens en het algoritme kijkt naar verschillen en patronen. Hier vind je een uitgebreid artikel over de complexiteiten daarvan.

Deze technologie borduurt voort op eerder onderzoek waaruit blijkt dat je de data van mobiele apparaten kunt gebruiken om de gezondheid van hart en vaten in te schatten. Mocht je een Apple Watch hebben, dan kun je hier bijdragen aan het onderzoek.

Grootschalig onderzoek

Het voordeel van het gebruik van een consumentenapparaat voor zulke studies is dat er snel grootschalig onderzoek kan worden uitgevoerd. Er zijn al 10.000 gebruikers die meewerken en via de API's krijgen onderzoekers toegang tot hartslagmetingen, stappenteller, oefeningen en meer. "We hebben nu al ongeveer dertig miljard datapunten", vertelt onderzoeker en oprichter van het Cardiogram-project Bradon Ballinger.

Hierna: De data wordt gebruikt om veel meer interpretaties te kunnen uitvoeren dan alleen hartafwijkingen en dat blijkt verrassend nauwkeurig.