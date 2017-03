Tim Berners-Lee: red ons web!

Gisteren was het precies 28 jaar geleden dat Tim Berners-Lee een document indiende bij onderzoeksinstituut CERN waarin hij zijn visie uiteenzette van gelinkte documenten uitgewisseld via het internet. Dat was de geboorte van het world wide web en bijna drie decennia laten zegt hij in een open brief zich zorgen te maken over de evolutie van het web.

Waar is je persoonlijke data?

Berners-Lee waarschuwt dat we als gebruikers niet weten wat er met onze gegevens gebeurt en wie ze voor welk doel gebruiken. "Het huidige verdienmodel van veel websites draait om het bieden van gratis content in ruil voor persoonlijke data. Veel van ons gaan hiermee akkoord - ook al is het vaak door lange en ingewikkelde gebruikersovereenkomsten te accepteren - maar in de kern vinden we het niet erg dat een beetje informatie wordt geruild voor gratis diensten."

Maar, zo waarschuwt de webvader, we verliezen daarna uit het oog wat er met gegevens is gebeurd. "Terwijl onze data in propriëtaire silo's wordt bewaard, waar we het niet zien, verliezen we de controle over de voordelen die we zouden behalen als we directe controle hadden en konden kiezen met wie en wanneer we het wilden delen."

Volgens hem zou je als gebruiker beter kunnen aangeven welke data je in ieder geval niet wilt delen. Ook ziet hij het verdwijnen van online privacy niet alleen als beveiligingsgevaar in onderdrukkende regimes, maar ook als slechte ontwikkeling in een gezonde democratie. "Dit zorgt ervoor dat we ons minder vrij uitdrukken en hierdoor wordt het web niet meer gebruikt als een plek om belangrijke onderwerpen te onderzoeken, zoals gevoelige gezondheidsissues, seksualiteit of religie."

Het tijdperk van desinformatie

Het web maakt het makkelijk om informatie te delen, maar ook om desinformatie te verspreiden. Vroeger waren we bang voor censuur op het web, maar omdat het zo moeilijk is om informatie tegenwoordig te onderdrukken, gaan bepaalde partijen een heel andere kant op en worden we overspoeld met irrelevante of onjuiste informatie.

Tim Berners-Lee neemt in zijn open brief daarom ook nepnieuws op de korrel. Hij legt zijn vinger op een van de zere plekken: we krijgen waar algoritmes denken dat we op zitten te wachten op basis van eerder klikgedrag. Door te mikken op 'verrassend' en 'schokkend' worden we daarom veel sneller nepnieuws voorgeschoteld en kunnen zulke berichten zich snel verspreiden.

"Door het gebruik van datawetenschap en botlegers, kunnen mensen met kwade bedoeling het systeem ondermijnen om desinformatie te verspreiden voor geldelijk of politiek gewin." De oplossing is dat gebruikers meer inzicht krijgen over waarom we bepaalde content krijgen te zien, dat gatekeepers als Google en Facebook zich blijven verzetten tegen het probleem, maar dat we tegelijkertijd vooral vermijden dat er centrale organisaties ontstaan die bepalen wat waar is en wat niet.

Vecht voor de toekomst

De uitvinder van het web pleit ervoor dat we meer met webbedrijven moeten gaan samenwerken om de controle over onze data te behouden. Daarbij moeten we kijken naar nieuwe technologieën om gegevens in eigen hand de kijken, maar ook naar andere verdienmodellen als abonnementen en microbetalingen. Het tijdperk van 'gratis' heeft ons immers naar deze penibele situatie geleid.

Verder moeten we ons verzetten tegen wetgevingen die disproportioneel op onze rechten als burgers indringen. Als je bijvoorbeeld een zwevende kiezer bent, is dit wellicht een uitgelezen moment om je keus woensdag bij de Tweede Kamer-verkiezingen mede te laten bepalen door het stemgedrag van partijen over de controversiële datasleepnet die onze overheid vorige maand aannam.

"Ik mag het web dan wel hebben uitgevonden, maar jullie hebben het allemaal gemaakt wat het vandaag de dag is", schrijft Berners-Lee. "Alle blogs, posts, tweets, foto's, video's, applicaties, webpagina's en geven de bijdragen van een wereldwijde community weer." Wij moeten dan ook het web dat we willen zelf meebouwen. Hij vraagt of mensen zich inschrijven voor de nieuwsbrief van de Web Foundation, een financiële contributie doen of doneren aan een van de andere organisaties die strijden voor een open web.