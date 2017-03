7 IoT-sensoren die je straks overal ziet

1. Vibratiedetector

Dit is een vibratiesensor voor een industriële motor. Het bedrijf Harman verkoopt een systeem of beheerde dienst om problemen in industriële apparatuur te detecteren. De back-end software leert de eigenschappen van een specifieke motor aan de hand van analyse van de sensorinformatie. Ingenieurs of andere technici kunnen ook actie ondernemen op eigen informatie en hun ervaringen invoeren in het machine learning-systeem, zodat de software dezelfde dingen leert.

2. Gasmeter

Dit is een prototype van een sensorsysteem voor butaangastanks. De Spaanse startup Butano24 ontwikkelde een sensor die meet hoe vol te tank is en klanten een notificatie stuurt wanneer hij bijna leeg is, om een nieuwe vulling te bestellen. De zwarte kabel die je hier ziet loopt van de sensor naar een module die de telemetrie interpreteert en data verstuurt over een LoRaWAN draadloos netwerk.