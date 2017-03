IoT maakt hype wél waar

Big Data-analyse is altijd meer een belofte geweest dan iets wat voor de meeste bedrijven waargemaakt kon worden. Nu er wordt overgestapt op cloud om orde aan te brengen in Big Data, worden implementaties nog steeds meer besproken dan daadwerkelijk uitgerold. Gartner stelt dat slechts 14 procent van grootzakelijke bedrijven Hadoop daadwerkelijk van de grond heeft gekregen.

IoT groeit nu al flink

Gebeurt hetzelfde met de volgende hype die rumoer veroorzaakt: IoT? Het Internet of Things lijkt af te stevenen op adoptie en verdere ontwikkeling, zo blijkt uit nieuwe gegevens van O'Reilly. Het rapport noemt vorig jaar het 'jaar dat IoT volwassen werd' en roept dit jaar uit tot het 'jaar dat IoT essentieel wordt voor moderne bedrijfsvoering'.

IoT is wereldwijd meer dan 11 biljoen euro waard en draagt daarmee een deel van de tech-economie. Op die manier is het vorig jaar Big Data qua investering en interesse reeds voorbij gestreefd. Ook als je kijkt naar de interesse van doorsnee gebruikers in Google, zie je dat IoT (blauw) Big Data (rood) medio vorig jaar voorbij is gestreefd:

Nog een verschil is dat IoT nieuw is, terwijl Big Data dat al vele jaren aan de weg timmert en blijkbaar veel sneller groeit. Het rapport: "De buzz rond Big Data is groter, maar de daadwerkelijke adoptie is niet veel groter dan dat van IoT." Er is zelfs een verband: IoT-sensors leveren grote hoeveelheden gegevens die de bron vormen voor Big Data-analytics.

Niet waar men het verwacht

Maar waar maakt IoT dan de impact? Om die vraag te beantwoorden analyseerden de onderzoekers meer dan 300 terabytes aan data en hun conclusie is dat het op een ander gebied is dan de meeste marktvorsers verwachten. Die verwachten de komende tien jaar de grootste impact bij inventarisbeheer, voorspellend onderhoud, gezondheidszorg en smart city-toepassingen. Energieleveranties aan huis, retail, defensie en zelfs beveiliging staan laag op de lijst, maar dat is waar de IoT-markt zich momenteel ontwikkelt, merkt het rapport op.

De analisten zitten er niet naast als ze zeggen dat sectoren als industriële automatisering rijp is voor IoT-disruptie, zolang je rijp maar niet ziet als beetgaar. Gezien de complexiteit van het vervangen van fabrieksautomatisering, zijn zulke industrieën er misschien wel aan toe, maar zeker nog niet klaar voor. Het potentieel van zulke verandering is enorm, maar dat geld ook voor de risico's als je verandering probeert tegen te houden.

Van laag naar hoog

Energie en beveiliging zijn in vergelijking met de genoemde sectoren relatief eenvoudig. Sectoren als de gezondheidszorg zijn toe aan disruptie, maar het monitoren van patiënten is honderd keer lastiger dan het monitoren van domotica of gepersonaliseerde displays in winkels. Dat zijn daarom de gebieden waar de eerste stappen worden gezet. In beveiliging zie je een IoT-aandeel van 25 procent, in retail 11 procent, in defensie 14 procent en in energie aan huis 9 procent. Gezondheidszorg? Een schamele 4 procent.

Er is ook veel meer democratisering van IoT dan Big Data-gebruik. Het zal wellicht geen verrassing zijn dat IoT bij grote bedrijven en MKB's wordt ingezet, terwijl Big Data vooral in enterprise-omgevingen wat houvast vindt. IoT kan dus wel eens een bottom-up innovatie zijn die daardoor veel meer impact heeft dan een grootzakelijke trend als Big Data.