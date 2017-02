6 weetjes die je nog niet kende over VR

Apple CEO Tim Cook hint al een tijdje dat Apple zich op virtual reality en augmented reality gaat storten. Volgens hem is de AR-revolutie net zo'n grote als de smartphonerevolutie een jaar of tien geleden. Het klinkt allemaal erg interessant en we hebben al eerder gekeken naar de mogelijkheden en nadelen. Deze keer kijken we naar een paar feiten die je wellicht bent vergeten of VR/AR.

1. VR in 1792

Sommige mensen beweren dat de eerste pogingen tot virtual reality al uit de achttiende eeuw stammen. De schilder Robert Barker opende in 1792 een gebouw in Londen zijn Rotunda: een rond gebouw met een panoramisch schilderwerk aan de binnenkant dat 360 graden rondliep.

Dat gaf bezoekers het gevoel dat ze in het schilderij stonden. Bovendien veranderde dat schilderij regelmatig, zodat je de ene keer een omgeving zag en de andere keren een slagveld. Het idee trok de aandacht van mensen: het gebouw was zeventig jaar lang een toeristische trekpleister.

De Rotunda van Robert Barker: