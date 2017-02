6 futuristische wearables die je dit jaar kunt krijgen

Er was een tijd dat je wat sensoren en een accu in een plastic band kon verwerken, wat software erop plempte en de wereld kon vertellen dat je een wearable maakte. Die dagen liggen achter ons (hoewel er producenten zijn die met goedkope rommel nog klanten proberen te trekken) en wearables doen nuttige en interessante dingen met een heleboel innovaties.

De volgende wearables werden op elektronicabeurs CES gepresenteerd. Op eentje na komen ze allemaal nog dit jaar uit en het zijn wearables die veel verder gaan dan de smartwatches en soortgelijke gadgets die we de afgelopen jaren hebben gezien.

1. Biometrisch bitje

Het monitoren en voorkomen van hersenschuddingen is onderdeel van veel sporten en er zijn al wearables uitgekomen om dit te ondersteunen. Maar geen ervan is zo grondig als dit apparaat van Prevent Biometrics. Dit is een bitje dat je net als vechtsportbijes in kokend water legt en erin bijt om hem op je gebit te ijken.

Maar in tegenstelling tot de doorsnee bitjes meet deze de dreun tegen het hoofd van de sporter en geeft deze data door aan bijvoorbeeld de telefoon van de coach. Als een drempelwaarde wordt overschhreden, kan een tweede partij- bijvoorbeeld een bond of een school - worden verwittigd, waarna de sporter kan worden opgenomen in een protocol om hersenschuddingen te monitoren.

De gadget kan precies aangeven vanuit welke richting de klap kwam en welk deel van de hersenen een impact heeft ondervonden. Data van verschillende gebruikers kunnen worden verzameld en een geschiedenis kan worden samengesteld van alle impacts die individuele sporters gedurende hun loopbaan hebben meegemaakt.

De gadget kost zo'n 200 euro, maar het bedrijf wil ze in bulk gaan verkopen aan organisaties en teams voor de helft van de prijs.