1 op de 3 iPhones is nu een Plus-model

Het is geen geheim dat de tabletmarket aan het instorten is. De high-end heeft last van klanten die hybride-laptops nemen in plaats van tablets en de low-end door grote telefoons. De grote kartrekker van de tablet was Steve Jobs en na zijn tijd is er eigenlijk geen grote redder van de hardwarecategorie geweest.

De verkoop is vorig jaar met 15 procent gedaald, meldt NPD Group. Het zou nog erger zijn geweest als Amazon zijn goedkope Fire Tablet niet praktisch weggeeft. De tablet wordt ook nog enigszins gered door de verkoop van de iPad Pro en Microsoft Surface Pro 4.

iPhone Plus in plaats van iPad

Maar de echte knal komt van de grote telefoon, oftewel de phablet. In het laatste kwartaal van vorig jaar verkocht Apple 13 miljoen iPads, 19 procent minder dan dezelfde periode een jaar eerder. Maar 35 procent van de iPhones die worden gebruikt in de VS is nu de iPhone Plus, met zijn 6,23-inchscherm. Een jaar eerder was dat nog een kwart. Dat komt uit op 46,2 miljoen iPhones Plus-modellen in die regio - een stuk beter dan de iPad.

"De appeal wordt niet meer zo in twijfel getrokken", zegt Mike Levin, oprichter van marktvorser CIRP. "Gezien de premium prijs en de trend dat iPhone-kopers de apparaten kopen met meer opslagcapaciteit, heeft dit geleid tot hogere omzet en marges", aldus Levin.

Grote accu aantrekkelijk

De meeste mensen halen het scherm aan als reden waarom ze de iPhone Plus kopen. Het is groot en makkelijk te gebruiken, zelfs voor mensen met lompe handen. Maar ik heb nog een reden om blij te zijn met mijn iPhone 6S Plus: de accu. Het apparaat heeft een 2900 mAh-accu, fors meer dan de 1960 mAg van de iPhone.

Het scherm verbruikt het meest, maar hij staat net zo vaak stand-by als een iPhone, dus dat levert nettowinst op qua accuduur. In het verleden gebruikte ik een case van Mophie met extra accu om de hele dag met de telefoon te kunnen doen. Dat verdubbelde de accuduur, maar de telefoon werd er lomper en zwaarder van.

Veel grote telefoons

Met mijn 6S Plus (wat waarschijnlijk mijn laatste iPhone is tenzij Apple bij zijn positieven komt en de hoofdtelefoonplug terugzet) kan ik twee á drie dagen doen zonder opladen bij mijn normale gebruik. Hij past inderdaad niet zo goed in mijn broekzak als mijn oude telefoon, maar dat vond ik een goede ruil.

Ik heb veel aan mijn huis laten verbouwen de laatste tijd en de bouwlui hadden allemaal grote telefoons, als een iPhone Plus of Galaxy Note. Als je het toestel de hele dag door wilt gebruiken, wil je een accu die lang meegaat en schermruimte om de meeste dingen te doen. Met een phablet heb je dat. Zelfs de kleine 7 inch-tablets leveren dat niet.

Steve Jobs had het wat dit betreft mis, omdat hij in 2010 vond dat niemand een grote telefoon zou willen. Maar hij had het toen over 4 á 5 inch. Blijkbaar is 6 inch de sweet spot.