Pacemaker bewijsmateriaal bij brandstichting

Is het juridisch gezien wel verstandig dat we apparatuur die mensen gebruiken om in leven te blijven - een verlengde van het lichaam eigenlijk - gebruiken als moderne bron van bewijsmateriaal? Druist dat niet in tegen het rechtsprincipe dat je niet mee hoeft te werken aan je eigen veroordeling? Dat is de vraag die opdoemt na een brand in een huis in de Amerikaanse staat Ohio.

Een lokale nieuwszender bracht beelden van het in lichterlaaie staande huis naar buiten samen met het nieuws dat de brand de kat van de eigenaar fataal was geworden. Als huisdiereigenaar vind ik het moeilijk te geloven dat iemand zijn huis in brand steekt en zijn kat achterlaat om te sterven, maar dat terzijde. De brandweer deed in september vorig jaar onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Tegenstrijdige verklaringen

Een maand later werd de 59-jarige huiseigenaar gearresteerd op verdenking van brandstichting en verzekeringsfraude. De oorzaak was nog steeds onbekend, maar onderzoekers hadden meerdere punten ontdekt waarop de brand was begonnen buiten het huis zelf. De politie haalde verklaringen aan van de eigenaar die niet stroken met de bevindingen van de brandonderzoekers.

Er waren aanvullende tegenstrijdige verklaringen die waren gegeven aan de alarmdienst. Iedereen zou het huis hebben verlaten, maar de hulpverlener hoorde de eigenaar even later iemand sommeren het huis te verlaten. In het telefoontje bleek ook dat hij diverse spullen in een koffer had gestopt, een raam had ingegooid en zijn koffer naar buiten had gesmeten.

Cardioloog en pacemaker

Ook had hij een 'kunstmatig hartapparaat'. Toen werd het echt interessant, want de politie meldt dat data van het apparaat tegen hem werden gebruikt. Is dat hetzelfde als fysiek meewerken aan het vergaren van bewijslast tegen jezelf? De Amerikaanse politie gebruikte de verdenking om een bevel te verkrijgen om data over een pacemaker te vergaren, waaronder informatie van de pacer en hartritmes voor, gedurende en na de brand.

Eind vorige week werd bekend hoe de data in de zaak werd gebruikt: "Een cardioloog bekeek de gegevens en concludeerde dat het vanwege zijn medische status 'zeer onwaarschijnlijk is dat de verdachte in staat was geweest om spullen te verzamelen, in te pakken en mee te nemen, en via het raam kon ontsnappen met meerdere zware objecten gedurende de korte tijd die hij had'."

Benzinesporen

Volgens de lokale politie is data van een hartmeter nog niet eerder gebruikt voor zo'n zaak, maar de pacemaker bleek een "uitstekende onderzoekstool". De verzamelde gegevens van het apparaat kwamen niet overeen met de verklaring die de verdachte had gegeven over de brand. Die data hielp de autoriteiten om hem in staat van beschuldiging te stellen.

Een politiefunctionaris verklaarde dat het bewijsmateriaal een sleutelstuk was om de zaak rond te krijgen. Wat vermeldenswaardig is, is dat er ook benzinesporen zijn gevonden op de kleren van de verdachte. Zou dat al niet genoeg zijn geweest om hem aan te klagen?

