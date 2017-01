50 jaar Computerworld: hoe het allemaal begon

Computerworld bestaat dit jaar vijftig jaar en daarom kijken we terug naar de geschiedenis van het blad dat in 1967 door IDG-oprichter Pat McGovern in het leven werd geroepen. De Nederlandse versie van Computerworld bestaat dit jaar twintig jaar en is een paar jaar na zustersite Webwereld opgericht, allebei online publicaties van uitgever IDG.

Blad vanuit huis

De ochtenden in een huis in Newtonville, Massachusetts waren elke donderdag in 1967 extra grijs, want dat was de dag dat de eerste edities van de IT-krant Computerworld door de drukker werden afgeleverd bij het huis van de bij MIT afgestudeerde McGovern. Zoals veel tech-startups in de garage naast het huis begonnen, startte de 30-jarige 'Uncle Pat' Computerworld vanuit zijn huis - drie jaar nadat hij de International Data Corporation (IDC) oprichtte.

IDC was zijn visie voor een onderzoeksbedrijf naar opkomende markten. De in 2014 overleden McGovern was een afgestudeerd biofysicus met een passie voor reizen en hij zag het enorme potentieel van technologie voor de wereld. Hij startte het onderzoeksbureau om daarmee bedrijven te kunnen informeren over ontwikkelingen in de wereld van IT, zodat ze de juiste technologische keuzes konden maken.

De boom van de jaren 60

Op een handelsbeurs zag hij opeens mogelijkheden voor een nieuwsblad voor IT'ers. Net als het onderzoeksbureau zou het zich kunnen richten op hetzelfde doel: ervoor zorgen dat bedrijven groei kunnen realiseren door geïnformeerde beslissingen over IT-aanbestedingen te nemen. In 1967 begon de computersector te bloeien. IBM maakte de eerste floppy, de eerste consumentenelektronicabeurs CES werd voor het eerst gehouden (toen nog in New York) en Chase verscheen, de eerste game die je op een televisie kon spelen.

In de tweede helft van de jaren zestig was de sector nog niet geconcentreerd in het Californische Silicon Valley, maar vooral in een reeks bedrijven aan de andere kust van de VS. Digital Equipment Corp (DEC) was gebaseerd in Maynard, ten westen van Boston, en was de drijvende kracht achter minicomputerfabrikanten als Apollo Computer, Data General, Prime Computer en Wang Laboratories die allemaal in Massachusetts zaten, waarvan Boston de hoofdstad is.

Helemaal gek

McGovern had een fotografisch geheugen en het vermogen om trends te zien aankomen. Die vaardigheid had hij mede doordat hij de spelers van de sector kende en begreep. Op beurzen liep hij nooit zomaar rond, maar begon hij aan de linkerkant achteraan en ging hij stand na stand af, waarbij hij een heleboel bedrijven bezocht.

"Hij maakte me toen helemaal gek, omdat ik maar vier bedrijven wilde zien en hij methodisch alle standhouders één voor één afliep", herinnert zijn zoon, Patrick McGovern III, zich. "Ik denk dat dit zijn manier was om opkomende trends te begrijpen en te voorspellen voordat anderen het zagen."

Andere -worlds

Computerworld en IDC groeiden in de jaren daarop en vielen daarna onder McGoverns nieuwe moederbedrijf, de International Data Group (IDG). Uiteindelijk publiceerde IDG in 97 landen met zo'n 300 gedrukte titels, 460 websites en werden er 700 evenementen georganiseerd. Ook Computerworld leidde tot zustertitels als InfoWorld, CIO, Webwereld, Macworld, CSO en ook een eigen IT-nieuwsdienst, de IDG News Service.

Op de volgende pagina: Het tijdperk van de hippies en Sneeuwwitje en de zeven dwergen.