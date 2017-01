AR gaat de mens fundamenteel veranderen

De tech staat nog in de kinderschoenen, maar de potentie is wereldschokkend.

Holografische headsets zijn dé centrale hardwareoplossing voor augmented reality, maar de potentie om menselijke vermogens te versterken is veel groter. MIT hield onlangs de AR in Action Conference met een TED-achtige aanpak in zeventig presentaties en 32-panel discussies. Binnenkort kun je de opnames daarvan bekijken op de website van de conferentie.

Chris Croteau van Intels Wearable Device Group: "Een vrij brede interpretatie van de term gaat om hoe data wordt gepresenteerd aan gebruikers en welke interactie mogelijk is. De populaire definitie richt zich op wat een AR-platform kan doen als holografisch projectiesysteem. Apparaten als HoloLens, Meta en ODG-headsets geven een beperkte indruk van wat augemented reality kan betekenen."

De waarde van AR zie je bijvoorbeeld in de presentatie van Hardvard Medical-professor Jayender Jagadeesan, die over chirurgische AR-toepassingen sprak. Luchtmachtpiloot Patrick Guinee presenteerde over het blikveld van 360-graden waarmee een piloot naar beneden kan kijken, door zijn eigen lichaam en het vliegtuig heen om een vijand beneden zich te zien. "Daarmee kreeg mijn beperkte blik opeens universele mogelijkheden", aldus de veteraan met 25 jaar ervaring die holografische AR testte.

Menselijke waarneming versterkt

Hij wijst erop dat AR visueel kan zijn, zoals past in de populaire definitie van holografisch materiaal dat wordt toegevoegd aan de realiteit. Maar in de kern is het een manier waarmee databronnen impact hebben op menselijke waarneming. Dat is niet noodzakelijkerwijs visueel, maar kan ook gaan om geluid of haptische waarneming, hoewel beperkt is wat er op dit moment mogelijk is.

AR kan ook beïnvloeden hoe we de omgeving interpreteren. Als een met digitale middelen uitgeruste mens databronnen gebruikt, kunnen die digitaal versterkte zintuigen data van bijvoorbeeld een IoT-netwerk in de omgeving gebruiken en interpreteren. Schrijver en TED-speker Juan Enriquez legde samen met Carl Byers van Contectere uit dat er bijna onbeperkte mogelijkheden als je data op verhoogde kunstmatige waarneming toepast.

Enriquez vergelijkt het met de begintijd van het internet, toen duizenden mensen losjes verbonden waren via verschillende protocollen. "AR kun je zien als een netwerkeffect dat de waarneming van gebruikers versterkt door de connecties met data van sensoren en de ruimte om zich heen", zegt hij.

