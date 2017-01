5 werkelijk innovatieve IT-producten van 2017

Eerder deze maand onthulden allerlei fabrikanten hun sexy nieuwe tech op elektronicabeurs CES die elk jaar in januari wordt gehouden. Maar wat eigenlijk wel interessanter is, zijn de kleine, jonge bedrijven die iets heel nieuws proberen. Zij zitten vaak op de voorhoede van wat er verandert in de IT.

Toegegeven, wel net zo vaak hoor je er over vijf jaar niets meer over, maar áls er iets revolutionairs bijzit, dan vind je het tussen de standjes op het Eureka Park. Dit onderdeel van het gigantische evenement is voor de startups. We gingen op zoek naar interessante en/of veelbelovende nieuwe producten of ideeën en kwamen uit bij deze zes.

Aipoly

Identificeren van objecten via smartphone

"Dit is begonnen als app voor blinden en slechtzienden, die duizenden dingen direct via de smartphone kon herkennen, zonder internetverbinding", legt medeoprichter Alberto Rizzoli uit. De iOS-app Aipoly Vision gebruikt machinelearning-concept ConvNet - een beeldherkenningssysteem - samen met de camera van de smartphone om objecten te herkennen en ze gesproken te identificeren.

Voor het concept won het bedrijfje een prijs op CES voor beste innovatie in toegankelijkheidstech. Nu breidt het bedrijf het idee uit naar het grote publiek met Poly. Daarmee 'scan' je met de camera een object - bijvoorbeeld een winkelpand of een dier - die wordt geïdentificeerd en waar toepasselijk aangeeft waar je het kunt kopen.

Een Android-versie van de applicatie Aiploy Vision verschijnt in april en de iOS-versie is al gratis beschikbaar. Er is nog geen releasedatum vastgesteld voor de nieuwe app Poly.