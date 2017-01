IoT is een standaardloos zootje ongeregeld

Twee jaar geleden stelden een aantal analisten voorzichtig voor dat begin 2017 diverse IoT-standaarden samen zouden komen. Het Internet of Things was jaren geleden een kakofonie van verschillende muzikanten die tegelijkertijd verschenen en we zijn nu op het punt aanbeland dat enkele muzikale genieën dezelfde muziek spelen. Maar er wordt nog steeds een hoop bladmuziek verspreid om een orkest te vormen.

Compatibiliteit komt eraan

Twee van de grootste IoT-rivalen gingen vorig jaar in harmonie verder. De Open Connectivity Foundation (OCF) vormde uit aan de ene kant een samenwerkingsverband van Qualcomm en aan de andere kant een alliantie met onder meer Intel. Voor de OCF werkten beide groepen aan een eigen methode om apparaten te verbinden.

Nog een positief teken is de ontwikkeling van een gestandaardiseerde IoT-architectuur, IEEE p2413. Volgens de bestuurder van de werkgroep erachter, Oleg Logvinov, kan deze dit jaar afgerond worden. Het is de bedoeling dat de standaard van toepassing is op zowel consumentenapparaten als industriële toepassingen. Bestaande dataformaten worden niet vervangen, maar het is makkelijker om verschillende formaten compatibel met elkaar te delen.

Richten op interoperabiliteit

Sommige spelers bieden bestaande technologieën aan als gemeenschappelijke lagen voor interoperabiliteit. De ZigBee Alliance kondigde eerder deze maand Dotdot aan, wat volgens de organisatie een universele IoT-taal is. Het is een open applicatielaag die dezelfde dingen doet als OCF, maar het is gebaseerd op het protocol dat al is geïmplenteerd in vele apparaten die ZigBee gebruiken om draadloos te verbinden. Dotdot werkt al met IPv6 IoT-netwerkprotocol Thread .

Het bedrijf achter protocol Z-Wave, Sigma Designs, heeft ondertussen een Z-Wave interoperabiliteitslaag uitgebracht om ontwikkelaars van zulke IoT-apparaten, applicaties en diensten te laten werken met cloudgebaseerde platforms als HomeKit.

Grote fragmentatie

Maar er zijn nog steeds te veel keuzes, voor zowel ontwikkelaars als consumenten, om IoT simpel en gemakkelijk te maken, zeggen analisten. Dat is over een jaar waarschijnlijk nog steeds het geval en misschien nog zelfs gedurende twee á drie jaar. "Ik denk niet dat we een punt hebben bereikt waarop consolidatie het leven van leveranciers en ontwikkelaars er makkelijker op heeft gemaakt", zegt analist Andy Castonguay van Machine Research. "Er zijn nog steeds enorm veel opties."

Dat houdt de keuze voor consumenten ook gefragmenteerd en dat is een issue dat ervoor zorgt dat de smarthome niet van de grond komt, zegt Avi Greengart van Current Analysis. De meeste consumenten kopen IoT-apparatuur pas als er een duidelijke meerwaarde, eenvoudige installatie en goede interoparabiliteit is, meent hij.

Trage beweging

"Elke grote tech-leverancier richt zich op deze markt en er is nog geen consolidatie rond platforms die beginnen te domineren", zegt Greengart. "De markt is momenteel nog een zootje ongeregeld."

Waarom is het zo moeilijk om het eens te worden over een standaard? "Het zijn grote bedrijven en die bewegen traag", legt Mike Krell van Moor Insights and Strategy uit. Standaarden zorgen meestal voor schermutselingen om intellectueel eigendom en dat zorgt ervoor dat juridische afdelingen zich ermee gaan bemoeien.

Op de volgende pagina: De komst van één dominante partij ligt voor de hand en niemand durft de kans op die plek als reus te verspelen door zich vast te leggen. Paradoxaal genoeg blijft juist door die markthouding IoT zo versplinterd, totdat die dominante partij duidelijk wordt.