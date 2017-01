Wees niet conservatief als je met live video werkt

Denk outside the box.

"Bedenk een strategie aan het begin van het jaar, experimenteer daarmee en kijk of het 't waard is om meer tijd en geld te investeren in deze manier van publiceren," aldus Maree Jones, social media en PR specialist bij Luckie & Co.

Analytics bedrijf Rival IQ gebruikt al wat langer live video voor het aankondigen van producten. Het bedrijf kondigde in november zijn nieuwste softwarefeatures aan via Facebook Live en de video is meer dan 660 keer bekeken. Toch zijn video-aankondigen niet geschikt voor iedereen. Er was bijvoorbeeld een bezoeker die van Rival IQ's Facebook pagina vroeg of er ook een website was waar alle nieuwe features nog een keer na te lezen zijn. Het was voor de bezoeker makkelijker om even snel een webpagina door te kijken dan met 15 collega's een veertig minuten durende video. Gelukkig had het bedrijf ook een blogpost klaarstaan.

Bedrijven zouden direct met video content moeten experimenteren, vooral op Snapchat of Instagram stories-kanalen. "De afbeeldingen en video's blijven maar 24 uur bestaan, hierdoor kan je een casual insteek nemen wat videoproductie betreft en het zorgt ervoor dat je de kosten laag kan houden en makkelijk kan experimenteren met verschillende contenttypes," aldus Alexa Biale van Newscred.

Matthew Tyson, van WideNet Consulting zegt dat bedrijven moeten proberen elke dag een video te posten. "Wees niet bang om risico's te nemen. Wees creatief en doe lekker gek, zoek grenzen op en denk outside the box. De tijd om op safe te spelen is voorbij."

Vergeet vooral niet het SEO-aspect van social media video. Live video kan worden gedownload en op YouTube worden gezet. Dit kan weer een breder publiek aanspreken via Google zoekopdrachten, zegt Kate Talbot, content marketing consultant. Gebruik Snapchat voor je bedrijf. Youtube heeft meer dan een miljard gebruikers en het bereikt met gemak miljoenen mensen met een leeftijd tussen de 18 en 49 jaar.

Bedrijven moeten proberen "camera ready" te zijn en bereid zijn te chatten over hun producten en diensten, aldus Stephanie St. Martin, brand awareness manager.

Het is overigens altijd een goed idee om niet te veel te vertrouwen op je video data. Facebook kwam vorig jaar in het nieuws doordat ze videostatistieken rooskleuriger weergaven dan ze daadwerkelijk waren. Dit heeft ervoor gezorgd dat gebruikers dit soort gegevens vaker zullen wantrouwen in 2017, ongeacht de content die wordt gepromoot, aldus Lily Croll van Wire Stone.

Bedrijven die niet inzetten op live video zullen achterblijven, aldus Ariel Group. Er zijn gelukkig veel effectieve manieren om live video voor marketingdoeleinden te gebruiken. Bedrijven zouden bijvoorbeeld hun social media managers kunnen trainen om vragen van klanten realtime te beantwoorden. Deze strategie kan ervoor zorgen dat bedrijven transparanter en authentieker over komen. "Mensen willen authenticiteit zien en geen gescripte antwoorden. Die tijd is voorbij en de consument trapt daar niet meer in.

