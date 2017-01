Wat is het verschil tussen VR, AR en MR?

Virtual reality (VR) slaat, zoals je weet, op het presenteren van een hele virtuele realiteit. Kortom, je kijkt door een VR-bril om je heen in een volledig gerenderde omgeving die niets te maken heeft met de fysieke realiteit om je heen. Eind jaren 80 en begin jaren 90 leek dit even heel groot te worden, maar mede omdat de hardware zich er nog niet voor leende (de lag maakte gebruikers misselijk) en duur was, kwam VR toen niet van de grond.

Nu de GPU in goedkope apparaten meer kan dan een superdeluxe VR-helm in de jaren 90 ligt dat heel anders. De toen 18-jarige uitvinder Palmer Luckey bouwde in 2011 een ruw prototype van een nieuwe VR-bril door onder meer een moderne GPU en gyroscoop te gebruiken die sensorinformatie doorgaf. Programmeur en videogamelegende John Carmack van iD Software was geïnteresseerd in de hardware en inmiddels is de Oculus Rift het voorbeeld voor een hele nieuwe generatie VR-brillen als de HTC Vive en PlayStation VR.

Informatielagen

Augmented Reality (AR) slaat op het projecteren van informatie op de fysieke realiteit. Een mooi voorbeeld was het Nederlandse Layar. Een aantal jaar terug gebruikte je dat op je smartphone. De camera zorgde dan voor het venster op je scherm, waar je het beeld om je heen mee bekeek, en Layar projecteerde daar informatie overheen. Layar is overigens niet meer, maar het idee was goed - zij het aan de vroege kant.

Er was bijvoorbeeld een Layar voor pinautomaten, zodat je zag dat 500 meter naar het westen een geldautomaat was, eentje voor het bekijken van de ruimte, zodat je de smartphone op de lucht kon richten om te zien waar welk stelsel was en eentje van Funda zodat als je in de straat om je heen keek je zag hoeveel dat pand verderop je zou kosten.

Meer dan realiteit

AR zag je ook terug in technologie als Google Glass, die informatie in je gezichtsveld plaatste. Of de app Pokémon Go, die te vangen Pokémon in de echte wereld plaatste. Je ziet het verder in tijdschriften (Layar heeft zelfs een pivot gemaakt naar soort moderne advertentiedienst) en comics, met iets als Marvel AR. Daar zijn ze goddank mee gekapt; als comicfan was ik nooit gecharmeerd van die felle rode blokken in mijn tbp's.

Je zou zeggen dat HoloLens van Microsoft ook AR is. Sterker nog, hier op Computerworld heben we holografisch computer ook meerdere malen omschreven als een vorm van Augmented Reality. Maar dat ziet het bedrijf anders. Microsoft omschrijft de technologie als Mixed Reality, waarbij er virtuele objecten geprojecteerd worden in de fysieke wereld.

Is er verschil?

Het verschil tussen AR en MR is volgens Microsoft dus dat bij AR het vooral om informatie gaat en bij MR om een stukje virtual reality in je augmented reality, waarbij je interactie hebt met de VR-elementen. De belangrijkste motivatie is mogelijk om enerzijds deze implementaties van Windows 10 duidelijk te scheiden van virtual reality en anderzijds om de associatie met augmented reality, dat in het verleden heeft geleid tot teleurstellingen, te voorkomen.

Volgens deze definitie moeten we Pokémon Go dus ook MR noemen en geen AR, aangezien je speelt met de virtuele objecten. Tsja, is dit vooral een semantische danwel marketingkwestie? Mogelijk, maar mixed reality wordt steeds meer gebezigd en het zou ons dan ook niets verbazen als we het binnenkort over MR-headsets en MR-applicaties hebben.