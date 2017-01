De 10 opvallendste pc-trends dit jaar

Sommige critici zeggen dat de pc een uitstervende dinosauriër is, maar desktops en laptops zijn de afgelopen jaren sneller, slimmer en zelfs sexy geworden. Tegenover elk crashscherm, zien we verbeteringen die de pc meevoeren naar een tijdperk van VR, 4K en 5G. Schrijf de pc nog niet af. Hier zijn tien trends om in de gaten te houden dit jaar.

1. Opnieuw ARM-latops met Windows

De eerste keer dat Windows op ARM-pc's draaide, met Windows RT, was een ramp en veel gebruikers zijn nu sceptisch of het gaat werken. Microsoft geeft het niet op, vooral met 5G in het vooruitzicht en mobiele connectiviteit (en daarmee energiezuinige ARM-compatibiliteit) groot gaat worden in de pc. Die boot mag Microsoft niet missen.

Daarom werkt het bedrijf samen met chipmaker Qualcomm dat x86 emuleert in zijn nieuwe Snapdragon 835, een chip die voornamelijk is bedoeld voor smartphones. Microsoft kondigt aan dat er dit jaar ook pc's zullen verschijnen met de Snapdragon 835. Superdunne laptops krijgen geïntegreerde modems en de nieuwe ARM-chip zorgt voor een lange accuduur én de mogelijkheid om Win32-applicaties te draaien.

Er liggen uitdagingen in het verschiet. Snapdragon is niet zo snel als high end x86-chips van Intel of AMD. Daarnaast zorgt emulatie in de regel voor prestatieverlies en dat is lastig als de prestaties toch al iets lager liggen. Bovendien worden aanvankelijk geen 64-bit-applicaties ondersteund, wat al jaren de standaard is voor Windows-software.

2. Bluetooth 5 wordt groot

De nieuwste specificatie van Bluetooth wordt toegevoegd aan nieuwe laptops en hybdride's en dat is een forse upgrade van het verouderde Bluetooth 4.2. Versie 5 vergroot het theoretische bereik naar 400 meter, hoewel 120 meter in de meeste gevallen realistischer is, zodat pc's via Bluetooth (beperkt) kunnen netwerken. Data dataoverdacht is verdubbeld ten opzichte van zijn voorganger en de doorvoersnelheid is nu 2 Mbps.